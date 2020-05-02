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Голая под пальмой: жена футболиста оригинально призвала к борьбе с коронавирусом
Благодаря самоизоляции во время карантина у звезд шоу-бизнеса появляется больше свободного времени, которое они предпочитают тратить не только на работу из дома, но и на творчество, в том числе и фотографирование себя любимых.
Редко кому из селебритиз удается удержать «тонкую грань» между самолюбованием и намеками на высокое искусство, поэтому, во избежание различного рода «ляпов» и казусов, знаменитости придумывают для своих ню-снимков благородное оправдание.
Не стала исключением и Тамара Горро, супруга бывшего защитника российского «Зенита» Эсекьеля Гарая.
Сначала она сфотографировалась в обнажённом виде и выложила снимок в Instagram для того, чтобы отпраздновать преодоление отметки в 1,6 млн подписчиков в своём аккаунте, но затем «передумала» и решила призвать своим снимком к борьбе с коронавирусом.
Каким образом «обнаженку» можно соотнести с борьбой с коронаинфекцией, пользователям было не совсем понятно, но композиция голой со спины девушки под пальмой, со стоящим напротив игрушечным конем пришлась многим по вкусу и собрала массу одобрительных комментариев.
Поэтому можно считать, что мощный удар по коронавирусу был нанесен.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что во время карантина фотосессию провела и американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид. Снимки были сделаны дистанционно с помощью веб-камеры — через сервис FaceTime. Сама 23-летняя Белла в это время находилась в доме своей матери Иоланды. Хадид позировала фотографу как в одежде, так и полностью обнаженной — прикрываясь лишь сумками.
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