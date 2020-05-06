Что будет с курсом доллара в мае: прогноз экспертов

Деньги

На валютном рынке май начался с укрепления гривни. Однако первая половина нынешней недели не принесла существенных изменений. С понедельника, 4 мая, курс американской валюты вырос на 2 копейки, а европейская подешевела на те же 2 копейки. Так, 6 мая НБУ установил официальные курсы на уровне 26,98 грн за доллар и 29,27 грн за евро. На наличном рынке тоже изменения не существенные. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 26,83 грн, купить — по 27,15 грн; евро — сдать по 28,92 грн, купить — по 29,46 грн.

«За неделю курс доллара к гривне снизился во всех сегментах валютного рынка на 0,2−0,6%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, упал с 27,10 грн до 26,98 грн (-0,5%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 27,01−27,04 до 26,95−26,98 грн (-0,2%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю упали с 27,00−27,31 до 26,86−27,15 грн (-0,5% - -0,6%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки сохранилась на уровне 1,1%.

Первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова объяснила снижение курса доллара за последние недели, напомнив, что на курс валюты влияют не какие-то события, а спрос и предложение. Рожкова отметила, что ввиду карантинных мер, не только в Украине, но и в большинстве стран мира, мы наблюдаем сокращение импорта, а это уменьшение спроса на иностранную валюту. По ее словам, сегодня мы являемся свидетелями беспрецедентного удешевления энергоносителей, и это также снижение спроса на валюту. Первый замглавы НБУ убеждена, что ажиотажный всплеск спроса на валюту в марте был вызван психологическими факторами, а не экономическими. Этот всплеск закончился, сегодня курс доллара к гривне колеблется незначительно, а НБУ активно покупает валюту на рынке.

В течение ближайшей недели мы ожидаем незначительного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,9 грн, а наличный доллар в банках — около 26,7−27,0 грн", — прогнозирует Иосуб.

Однако, если говорить о более длительных прогнозах, то здесь ситуация для украинской валюты может оказаться не такой радужной. Аналитики компании Forex Club прогнозируют, что по мере выхода из карантина, отложенный спрос на иностранную валюту сформирует повышенный интерес к продукции импортного производства и в условиях падающего экспорта расширит внешнеторговый дефицит.

На фоне снижения производства металлургической продукции в Украине и низких объемов экспорта на внешние рынки будет уменьшаться объем валютных поступлений от экспорта в страну. Металлопродукция, востребованная в больших объемах в строительстве, теряет позиции из-за обвала как внутреннего рынка, так и внешних рынков, в частности Ближнего Востока. Не добавляют оптимизма рынку снижение прогнозов по урожаю зерна в Украине на 20%, а также усиление экономической политики протекционизма и валютные войны на фоне спада в мировой торговле, что усложняет экспорт украинской продукции на мировые рынки.

Резкое сокращение денежного потока от трудовых мигрантов из-за рубежа в период кризиса и в послекарантинный период приведет к снижению поступлений валюты более чем на 2 млрд долларов до конца года. Этот фактор также уменьшит предложение валюты на рынке. Дефицит платежного баланса Украины в марте, по данным НБУ, составил почти 1,8 млрд долларов США, что стало максимальным уровнем с декабря 2014 года. В апреле показатель может улучшиться, но в целом дефицит сохранится.

Иностранные инвесторы, которые активно наращивали свои портфели облигациями внутреннего государственного займа в 2019 году, выходят с этого рынка. Так, с начала 2020 года объем вложений нерезидентов в украинские долговые бумаги снизился на 5% - до 109,9 млрд гривен. И несмотря на то, что правительство ищет возможность их выпуска через вторичный рынок, нерезиденты продолжат покупать иностранную валюту, оказывая давление на гривню.

«Снижение учетной ставки НБУ до 8% говорит исключительно о попытке провести стимулирующие меры для поддержки экономики, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Но под такую ставку привлечь средства на свободном рынке правительство вряд ли сможет, и поэтому финансировать дефицит бюджета, вероятно, будет за счет золотовалютных резервов и эмиссии гривни. Мягкая денежно-кредитная политика НБУ и государственные программы стимулирования экономики развязывают часть ликвидности, которая выйдет на валютный рынок и подстегнет курс.

Для сдерживания негативных тенденций, а также покрытия дефицита бюджета, внешнеторгового баланса и долговых обязательств потребность во внешнем кредитовании становится выше, чем обычно. Сотрудничество Украины с МВФ сейчас является критически важным, особенно в условиях невозможности привлечения средств на свободном рынке у западных партнеров. Если сроки предоставления финансирования будут сорваны, в условиях кризиса, в котором оказалась Украина, это спровоцирует спекуляции для ослабления гривни.

В этой ситуации курс гривни в мае будет колебаться в диапазоне от 26,9 до 28 гривен за доллар", — считает Шевчишин.

Стоит отметить, что карантин, связанный с пандемией коронавируса, уже нанес существенный удар как по экономике страны, так и по благосостоянию граждан. Почти половина украинцев перешли на частичную занятость, были отправлены в неоплачиваемые отпуска или вовсе потеряли работу. В НБУ прогнозируют, что во втором квартале нынешнего года уровень безработицы вырастет до 11,5% или даже 12%.

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