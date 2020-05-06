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Лучший теннисист мира рассказал, как играл матч пьяным (видео)
Первая ракетка мира серб Новак Джокович вспомнил забавную историю, как в 2011 году сыграл парный матч Кубка Дэвиса против Швеции в состоянии алкогольного опьянения. Об этом теннисист рассказал во время прямого эфира в Instagram с россиянкой Марией Шараповой.
«Это было в 2011 году — мой первый титул Уимблдон, я стал первой ракеткой, будто сбылись все мои мечты. И буквально на следующий день я полетел из Лондона в Швецию, чтобы принять участие в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Я был в команде, говорил, что не хочу выступать в официальных матчах. Не знаю, как в итоге оказалось, что я сыграл парный матч — я не очень хорошо видел мяч, остановимся на этом», — поведал Новак.
Отметим, что Джокович на время карантина приехал в испанскую Марбелью и, похоже, нарушает правила самоизоляции. Теннисист на своей странице в Instagram выложил видео тренировки на одном из кортов. «Счастлив играть на грунтовом покрытии. Правда, пока что с телефоном в руках. Не рекомендую этого кому-либо младше 18 лет», — подписал серб.
Федерация тенниса Испании сообщала, что профессиональным игрокам разрешено тренироваться самостоятельно или с тренером, но пока за пределами кортов. В большинстве регионов страны, несмотря на послабление карантина, правительство пока не разрешило открывать спортивные сооружения.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!