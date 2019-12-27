Криштиану Роналду рассказал, когда напился последний раз (фото)

Спорт

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду является образцом профессионализма, добившись своих успехов за счет невероятного, порой даже фанатичного трудолюбия.

Но у каждого человека есть слабинки, и Криштиану — не исключение. В частности, португалец рассказал, когда последний раз был пьяным. Впрочем, и тут не обошлось без футбольной составляющей.

«Титул чемпиона Европы с Португалией — для меня самый важный. В тот невероятный, незабываемый вечер я плакал, смеялся, мучился (Роналду получил травму в середине первого тайма и был заменен. - Авт.), кричал и напился. Я не шучу! Во время финала я так сильно плакал, что у меня возникло обезвоживание. После матча, во время празднования, я выпил бокал шампанского — и тут же опьянел. Вообще-то я не пью, но этот день был настолько особенным… Для меня это самый важный трофей», — поведал Роналду в интервью DAZN.

Титул чемпиона Европы - самый важный в карьере Криштиану Роналду

Отметим, что португалец в уходящем году впервые в карьере стал чемпионом Италии (в составе «Ювентуса») и победителем дебютного розыгрыша Лиги наций (со сборной Португалии). А вот в опросе на звание лучшего футболиста по версии France Football Криштиану занял лишь третье место, пропустив вперед нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду перед Рождеством сменил имидж, сделав новую прическу.

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