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85-летняя актриса Джуди Денч стала старейшей «девушкой с обложки» британского журнала Vogue (фото)
85-летняя британская актриса Джуди Денч стала самой возрастной «девушкой с обложки» за всю 104-летнюю историю британского журнала Vogue. Ранее этот рекорд принадлежал американской актрисе Джейн Фонде, удостоившейся этой чести в прошлом году в возрасте 81 года.
Главный редактор издания Эдвард Эннинфул назвал Денч «неоспоримой королевой сцены и экрана».
Как пишет издание Metro, на фото для обложки обладательница премии «Оскар» позирует в плаще из органзы с цветочным принтом от Dolce & Gabbana. А на другом снимке — в шелковой кремовой тунике Armani Prive.
В своем интервью Джуди, среди прочего, рассказала о том, как она ощущает себя на карантине. «Я уверена, что чувствую себя так же, как и все остальные, такие беспрецедентные времена довольно трудно постичь. Что хорошо — так это то, что это заставило многих людей осознать затруднительное положение других людей, которые совершенно одиноки. Если из этого выйдет много доброты, то это будет плюсом», — сказала она.
Дама-командор ордена Британской империи Джуди Денч известна по фильмам о Джеймсе Бонде (где она сыграла М — босса агента 007), а также по картинам «Айрис», «Влюбленный Шекспир», «Гордость и предубеждение», «Миссис Хендерсон представляет».
Как писали ранее «ФАКТЫ», Денч, согласно результатам опроса, входит в число самых любимых британцами персон.
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