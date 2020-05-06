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Шашлык на сковороде: легкий рецепт (фото)
Май — время пикников и шашлыков. Но в этом году пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Вместо отдыха на природе жители мегаполисов вынуждены проводить время у телевизоров и ноутбуков. А о ни с чем не сравнимом запахе и вкусе шашлыка остается только вспоминать и мечтать. Но, оказывается, это блюдо можно приготовить и на сковороде. О том, как это сделать, «ФАКТАМ» рассказала кулинар из Кривого Рога Элла Иванова. Также она поделилась рецептами цыпленка табака и домашнего шоколада.
— Шашлык из свинины, приготовленный на сковороде, — это очень вкусно, — говорит Элла Иванова. - Его я практиковала и раньше, когда, к примеру, хочется на природу, а за окном — дождь.
— Поделитесь рецептом?
— С удовольствием! Мясо получится сочное и ароматное. Главное -- не мариновать его больше десяти часов. А в качестве дополнения к шашлыку используйте аджику.
Шашлык на сковороде
Свинина 500 г
1 луковица
Соль
Перец
20 г коньяка
20 г оливкового масла
20 г соевого соуса
Аджика
Мясо хорошо помыть, вытереть салфеткой, положить в пакет, добавить крупно нарезанный лук, соль и перец. Затем сдобрить коньяком, соевым соусом и оливковым маслом. Пакет завязать и поместить в холод на 3−4 часа. После этого нарезаем на порции, обжариваем на сковороде-гриль. И приятного аппетита!
— Уже чувствуется непревзойденный запах!
— А еще можно приготовить цыпленка табака. Это блюдо — классика восточной кухни. Его любят многие, часто заказывают в ресторанах, но и дома его приготовить несложно.
Цыпленок табака
1 цыпленок
Соус ткемали
Масло растительное
Зелень
Соль
Перец
Чеснок
Тушку хорошо промываем и высушиваем бумажными полотенцами. Хорошо натираем цыпленка со всех сторон соусом ткемали. Оставляем мариноваться 24 часа.
Разогреваем сковороду. Жарим на сковороде под гнетом. Заворачиваем в фольгу, оставляем «отдохнуть». Натираем чесноком с зеленью. Наш цыпленок готов!
— Как правильно выбрать цыпленка?
— Он должен быть небольшого размера. А если в продаже не оказалось цыпленка, приготовьте куриную грудку в духовке. Это быстро и легко. Просто маринуем и запекаем в духовке. Мой самый любимый способ приготовления. Мясо получается нежное и сочное.
Куриная грудка
1 куриная грудка
50 г сливочного масла
Укроп
Соль
Перец
Лимонный перец
Копченая паприка
Сумах
Берем куриную грудку с кожей и на кости. Косточки придают аромат и сочность. Хорошо промываем мясо и просушиваем бумажным полотенцем. Мягкое масло соединяем со специями и зеленью. По вкусу добавляем соль. Аккуратно отделяем кожу и добавляем нашу ароматную масляную смесь. Распределяем по всей поверхности. Запекаем при температуре 180 градусов. Время зависит от размера грудки, примерно 25−40 минут.
— Многие любят на природе приготовить картошку на мангале. Но в квартире ее ведь не приготовишь.
— Картошечка по-селянски — лучшая ей альтернатива. Она получается сочная, ароматная. И, что важно, используется совсем мало масла.
Картошечка по-селянски
1 кг картофеля
2 зубка чеснока
Соевый соус
Соль
Приправа для картофеля
Масло растительное
Зелень
Картошку очистить и нарезать ломтиками. Выложить на противень, застеленный пергаментом, ровным слоем. Важно разместить в один слой. Добавляем немного растительного масла, соевый соус, соль, специи для картофеля. Хорошо перемешиваем. Помещаем в духовку, включенную на 200 градусов, на 20−30 минут. Достаем картофель из духовки, посыпаем чесноком и зеленью. Этот запах просто сводит с ума!
— Как создать атмосферу пикника, не выходя на природу?
— В частном доме это очень легко, в квартире же многоэтажки куда сложней. Не установишь же мангал на балконе! Но не стоит расстраиваться. Запах домашнего шашлыка, вкусный салатик и любимое вино создадут атмосферу, о которой вы мечтаете.
— К слову, а что посоветуете приготовить на десерт?
— Домашний шоколад — очень необычный и вкусный. Основа десерта -- авокадо и банан. По желанию можно добавить сахарную пудру.
Домашний шоколад
1 банан
Половина авокадо
10 г какао
Сахарная пудра по желанию
Загружаем в чашу блендера банан, авокадо, какао. Какао предварительно разводим в 30 граммах горячего молока. Все взбиваем, по желанию можно добавить сахарную пудру.
— Так просто?
— Да. А еще можно приготовить лимонно-персиковую панна-котту. Это очень нежный и ароматный десерт. Не слишком сладкий и не очень калорийный. Персики можно заменить любой ягодой из вашей морозилки.
Лимонно-персиковая панна-котта
500 г молока
10 г желатина
10 г ванильного сахара
130 г консервированных персиков
Цедра 1 лимона
Сок половины лимона
Куркума
В желатин надо добавить 50 г холодной воды и оставить для набухания.
Соединяем молоко, ванильный сахар, куркуму, цедру лимона. Немного прогреваем, но не кипятим. Добавляем желатин и хорошо размешиваем.
Измельчаем в блендере персики с лимонным соком. Добавляем немного молочной массы с желатином. Заливаем молочную часть и охлаждаем. Потом добавляем персиково-лимонный слой. Охлаждаем. Пробуйте и наслаждайтесь!
— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в столь непростой период?
— Все проходит — и это пройдет! Планета сейчас отдыхает. Здоровья всем и терпения!
Ранее Элла Иванова рассказала «ФАКТАМ», как в домашних условиях приготовить вкусный хлеб. Кулинар также поделилась секретами, как минимизировать мытье посуды после выпечки.
А кулинар и кулинарный блогер из Израиля Иля Антеб дала «ФАКТАМ» несколько рецептов вкусных блюд из картофеля.
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