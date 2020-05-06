26.76 / 27.20 28.86 / 29.52
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Шашлык на сковороде: легкий рецепт (фото)

7:29 7 мая 2020 37
шашлык
Ольга СМЕТАНСКАЯ, «ФАКТЫ»

Май — время пикников и шашлыков. Но в этом году пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Вместо отдыха на природе жители мегаполисов вынуждены проводить время у телевизоров и ноутбуков. А о ни с чем не сравнимом запахе и вкусе шашлыка остается только вспоминать и мечтать. Но, оказывается, это блюдо можно приготовить и на сковороде. О том, как это сделать, «ФАКТАМ» рассказала кулинар из Кривого Рога Элла Иванова. Также она поделилась рецептами цыпленка табака и домашнего шоколада.

— Шашлык из свинины, приготовленный на сковороде, — это очень вкусно, — говорит Элла Иванова. - Его я практиковала и раньше, когда, к примеру, хочется на природу, а за окном — дождь.

— Поделитесь рецептом?

— С удовольствием! Мясо получится сочное и ароматное. Главное -- не мариновать его больше десяти часов. А в качестве дополнения к шашлыку используйте аджику.

Шашлык на сковороде


Свинина 500 г

1 луковица

Соль

Перец

20 г коньяка

20 г оливкового масла

20 г соевого соуса

Аджика

Мясо хорошо помыть, вытереть салфеткой, положить в пакет, добавить крупно нарезанный лук, соль и перец. Затем сдобрить коньяком, соевым соусом и оливковым маслом. Пакет завязать и поместить в холод на 3−4 часа. После этого нарезаем на порции, обжариваем на сковороде-гриль. И приятного аппетита!

— Уже чувствуется непревзойденный запах!

— А еще можно приготовить цыпленка табака. Это блюдо — классика восточной кухни. Его любят многие, часто заказывают в ресторанах, но и дома его приготовить несложно.

Цыпленок табака

1 цыпленок

Соус ткемали

Масло растительное

Зелень

Соль

Перец

Чеснок

Тушку хорошо промываем и высушиваем бумажными полотенцами. Хорошо натираем цыпленка со всех сторон соусом ткемали. Оставляем мариноваться 24 часа.

Разогреваем сковороду. Жарим на сковороде под гнетом. Заворачиваем в фольгу, оставляем «отдохнуть». Натираем чесноком с зеленью. Наш цыпленок готов!

Цыпленок табака – деликатес из деликатесов (фото из альбома Эллы Ивановой)

— Как правильно выбрать цыпленка?

— Он должен быть небольшого размера. А если в продаже не оказалось цыпленка, приготовьте куриную грудку в духовке. Это быстро и легко. Просто маринуем и запекаем в духовке. Мой самый любимый способ приготовления. Мясо получается нежное и сочное.

Куриная грудка

1 куриная грудка

50 г сливочного масла

Укроп

Соль

Перец

Лимонный перец

Копченая паприка

Сумах

Берем куриную грудку с кожей и на кости. Косточки придают аромат и сочность. Хорошо промываем мясо и просушиваем бумажным полотенцем. Мягкое масло соединяем со специями и зеленью. По вкусу добавляем соль. Аккуратно отделяем кожу и добавляем нашу ароматную масляную смесь. Распределяем по всей поверхности. Запекаем при температуре 180 градусов. Время зависит от размера грудки, примерно 25−40 минут.

Куриная грудка, запеченная в духовке, сочная и нежная (фото из альбома Эллы Ивановой)

— Многие любят на природе приготовить картошку на мангале. Но в квартире ее ведь не приготовишь.

— Картошечка по-селянски — лучшая ей альтернатива. Она получается сочная, ароматная. И, что важно, используется совсем мало масла.

Картошечка по-селянски

1 кг картофеля

2 зубка чеснока

Соевый соус

Соль

Приправа для картофеля

Масло растительное

Зелень

Картошку очистить и нарезать ломтиками. Выложить на противень, застеленный пергаментом, ровным слоем. Важно разместить в один слой. Добавляем немного растительного масла, соевый соус, соль, специи для картофеля. Хорошо перемешиваем. Помещаем в духовку, включенную на 200 градусов, на 20−30 минут. Достаем картофель из духовки, посыпаем чесноком и зеленью. Этот запах просто сводит с ума!

Картошечка по-селянски – настоящее объедение (фото из альбома Эллы Ивановой)

— Как создать атмосферу пикника, не выходя на природу?

— В частном доме это очень легко, в квартире же многоэтажки куда сложней. Не установишь же мангал на балконе! Но не стоит расстраиваться. Запах домашнего шашлыка, вкусный салатик и любимое вино создадут атмосферу, о которой вы мечтаете.

— К слову, а что посоветуете приготовить на десерт?

— Домашний шоколад — очень необычный и вкусный. Основа десерта -- авокадо и банан. По желанию можно добавить сахарную пудру.

Домашний шоколад

1 банан

Половина авокадо

10 г какао

Сахарная пудра по желанию

Загружаем в чашу блендера банан, авокадо, какао. Какао предварительно разводим в 30 граммах горячего молока. Все взбиваем, по желанию можно добавить сахарную пудру.

— Так просто?

— Да. А еще можно приготовить лимонно-персиковую панна-котту. Это очень нежный и ароматный десерт. Не слишком сладкий и не очень калорийный. Персики можно заменить любой ягодой из вашей морозилки.

Лимонно-персиковая панна-котта

500 г молока

10 г желатина

10 г ванильного сахара

130 г консервированных персиков

Цедра 1 лимона

Сок половины лимона

Куркума

В желатин надо добавить 50 г холодной воды и оставить для набухания.
Соединяем молоко, ванильный сахар, куркуму, цедру лимона. Немного прогреваем, но не кипятим. Добавляем желатин и хорошо размешиваем.

Измельчаем в блендере персики с лимонным соком. Добавляем немного молочной массы с желатином. Заливаем молочную часть и охлаждаем. Потом добавляем персиково-лимонный слой. Охлаждаем. Пробуйте и наслаждайтесь!

Панна-котта – десерт нежный и очень вкусный (фото из альбома Эллы Ивановой)

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в столь непростой период?

— Все проходит — и это пройдет! Планета сейчас отдыхает. Здоровья всем и терпения!

Ранее Элла Иванова рассказала «ФАКТАМ», как в домашних условиях приготовить вкусный хлеб. Кулинар также поделилась секретами, как минимизировать мытье посуды после выпечки.

А кулинар и кулинарный блогер из Израиля Иля Антеб дала «ФАКТАМ» несколько рецептов вкусных блюд из картофеля.

Читайте также: Вкусные простые блюда в условиях карантина: легкие рецепты (фото)

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

рынок

Пули попали в жилые дома: в Киеве обстреляли рынок (видео)

Рек4лама

"Выглядит как дорогое порно": реклама нижнего белья возмутила стюардесс

Исследования

Коронавирус излечим: суперкомпьютер назвал четыре эффективных средства против COVID-19

Голые на мотоцикле

Полуголые гонки: девушки с обнаженной грудью оригинально протестовали против самоизоляции (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер