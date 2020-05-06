Шашлык на сковороде: легкий рецепт (фото)

Стиль жизни

Май — время пикников и шашлыков. Но в этом году пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Вместо отдыха на природе жители мегаполисов вынуждены проводить время у телевизоров и ноутбуков. А о ни с чем не сравнимом запахе и вкусе шашлыка остается только вспоминать и мечтать. Но, оказывается, это блюдо можно приготовить и на сковороде. О том, как это сделать, «ФАКТАМ» рассказала кулинар из Кривого Рога Элла Иванова. Также она поделилась рецептами цыпленка табака и домашнего шоколада.

— Шашлык из свинины, приготовленный на сковороде, — это очень вкусно, — говорит Элла Иванова. - Его я практиковала и раньше, когда, к примеру, хочется на природу, а за окном — дождь.

— Поделитесь рецептом?

— С удовольствием! Мясо получится сочное и ароматное. Главное -- не мариновать его больше десяти часов. А в качестве дополнения к шашлыку используйте аджику.

Шашлык на сковороде

Свинина 500 г 1 луковица Соль Перец 20 г коньяка 20 г оливкового масла 20 г соевого соуса Аджика Мясо хорошо помыть, вытереть салфеткой, положить в пакет, добавить крупно нарезанный лук, соль и перец. Затем сдобрить коньяком, соевым соусом и оливковым маслом. Пакет завязать и поместить в холод на 3−4 часа. После этого нарезаем на порции, обжариваем на сковороде-гриль. И приятного аппетита!

— Уже чувствуется непревзойденный запах!

— А еще можно приготовить цыпленка табака. Это блюдо — классика восточной кухни. Его любят многие, часто заказывают в ресторанах, но и дома его приготовить несложно.

Цыпленок табака 1 цыпленок Соус ткемали Масло растительное Зелень Соль Перец Чеснок Тушку хорошо промываем и высушиваем бумажными полотенцами. Хорошо натираем цыпленка со всех сторон соусом ткемали. Оставляем мариноваться 24 часа. Разогреваем сковороду. Жарим на сковороде под гнетом. Заворачиваем в фольгу, оставляем «отдохнуть». Натираем чесноком с зеленью. Наш цыпленок готов!

Цыпленок табака – деликатес из деликатесов (фото из альбома Эллы Ивановой)

— Как правильно выбрать цыпленка?

— Он должен быть небольшого размера. А если в продаже не оказалось цыпленка, приготовьте куриную грудку в духовке. Это быстро и легко. Просто маринуем и запекаем в духовке. Мой самый любимый способ приготовления. Мясо получается нежное и сочное.

Куриная грудка 1 куриная грудка 50 г сливочного масла Укроп Соль Перец Лимонный перец Копченая паприка Сумах Берем куриную грудку с кожей и на кости. Косточки придают аромат и сочность. Хорошо промываем мясо и просушиваем бумажным полотенцем. Мягкое масло соединяем со специями и зеленью. По вкусу добавляем соль. Аккуратно отделяем кожу и добавляем нашу ароматную масляную смесь. Распределяем по всей поверхности. Запекаем при температуре 180 градусов. Время зависит от размера грудки, примерно 25−40 минут.

Куриная грудка, запеченная в духовке, сочная и нежная (фото из альбома Эллы Ивановой)

— Многие любят на природе приготовить картошку на мангале. Но в квартире ее ведь не приготовишь.

— Картошечка по-селянски — лучшая ей альтернатива. Она получается сочная, ароматная. И, что важно, используется совсем мало масла.

Картошечка по-селянски 1 кг картофеля 2 зубка чеснока Соевый соус Соль Приправа для картофеля Масло растительное Зелень Картошку очистить и нарезать ломтиками. Выложить на противень, застеленный пергаментом, ровным слоем. Важно разместить в один слой. Добавляем немного растительного масла, соевый соус, соль, специи для картофеля. Хорошо перемешиваем. Помещаем в духовку, включенную на 200 градусов, на 20−30 минут. Достаем картофель из духовки, посыпаем чесноком и зеленью. Этот запах просто сводит с ума!

Картошечка по-селянски – настоящее объедение (фото из альбома Эллы Ивановой)

— Как создать атмосферу пикника, не выходя на природу?

— В частном доме это очень легко, в квартире же многоэтажки куда сложней. Не установишь же мангал на балконе! Но не стоит расстраиваться. Запах домашнего шашлыка, вкусный салатик и любимое вино создадут атмосферу, о которой вы мечтаете.

— К слову, а что посоветуете приготовить на десерт?

— Домашний шоколад — очень необычный и вкусный. Основа десерта -- авокадо и банан. По желанию можно добавить сахарную пудру.

Домашний шоколад 1 банан Половина авокадо 10 г какао Сахарная пудра по желанию Загружаем в чашу блендера банан, авокадо, какао. Какао предварительно разводим в 30 граммах горячего молока. Все взбиваем, по желанию можно добавить сахарную пудру.

— Так просто?

— Да. А еще можно приготовить лимонно-персиковую панна-котту. Это очень нежный и ароматный десерт. Не слишком сладкий и не очень калорийный. Персики можно заменить любой ягодой из вашей морозилки.

Лимонно-персиковая панна-котта 500 г молока 10 г желатина 10 г ванильного сахара 130 г консервированных персиков Цедра 1 лимона Сок половины лимона Куркума В желатин надо добавить 50 г холодной воды и оставить для набухания.

Соединяем молоко, ванильный сахар, куркуму, цедру лимона. Немного прогреваем, но не кипятим. Добавляем желатин и хорошо размешиваем. Измельчаем в блендере персики с лимонным соком. Добавляем немного молочной массы с желатином. Заливаем молочную часть и охлаждаем. Потом добавляем персиково-лимонный слой. Охлаждаем. Пробуйте и наслаждайтесь!

Панна-котта – десерт нежный и очень вкусный (фото из альбома Эллы Ивановой)

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в столь непростой период?

— Все проходит — и это пройдет! Планета сейчас отдыхает. Здоровья всем и терпения!

Ранее Элла Иванова рассказала «ФАКТАМ», как в домашних условиях приготовить вкусный хлеб. Кулинар также поделилась секретами, как минимизировать мытье посуды после выпечки.

А кулинар и кулинарный блогер из Израиля Иля Антеб дала «ФАКТАМ» несколько рецептов вкусных блюд из картофеля.

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