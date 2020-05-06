"Ночует где-то в метро": сеть взволновала история бывшего пленника боевиков

Украина

Религиовед и историк с мировым именем Игорь Козловский, освобожденный из плена боевиков в декабре 2017 года, рассказал печальную историю украинца, с которым он одно время находился «на подвале» в Донецке.

«Радостная и печальная встреча … Утром неожиданно встретился с бывшим пленным, с которым некоторое время был в подвале донецкого СИЗО (10 пост). Нас вместе с другими пленными освободили из того ада 27 декабря 2017. А сейчас ему негде жить и он ночует где-то в метро, ​​а также у него нет еды и работы», — пишет Игорь Козловский в социальных сетях и сетует на то, что подобным образом сложилась жизнь у многих переселенцев и бывших узников, вернувшихся из плена: «Все бывшие пленные и вынужденные переселенцы потеряли все свое имущество, жилье, работу и самостоятельно пытаются как-то наладить свою жизнь. Но далеко не всем это удалось. К сожалению…»

Под этим постом на страничке Игоря Козловского украинцы предлагали свою помощь, и не только финансовую.

Эксклюзивное интервью с Игорем Козловским, в котором ученый рассуждает о поведении представителей разных церквей в условии пандемии коронавируса и карантина, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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