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"Ночует где-то в метро": сеть взволновала история бывшего пленника боевиков
Религиовед и историк с мировым именем Игорь Козловский, освобожденный из плена боевиков в декабре 2017 года, рассказал печальную историю украинца, с которым он одно время находился «на подвале» в Донецке.
«Радостная и печальная встреча … Утром неожиданно встретился с бывшим пленным, с которым некоторое время был в подвале донецкого СИЗО (10 пост). Нас вместе с другими пленными освободили из того ада 27 декабря 2017. А сейчас ему негде жить и он ночует где-то в метро, а также у него нет еды и работы», — пишет Игорь Козловский в социальных сетях и сетует на то, что подобным образом сложилась жизнь у многих переселенцев и бывших узников, вернувшихся из плена: «Все бывшие пленные и вынужденные переселенцы потеряли все свое имущество, жилье, работу и самостоятельно пытаются как-то наладить свою жизнь. Но далеко не всем это удалось. К сожалению…»
Под этим постом на страничке Игоря Козловского украинцы предлагали свою помощь, и не только финансовую.
Эксклюзивное интервью с Игорем Козловским, в котором ученый рассуждает о поведении представителей разных церквей в условии пандемии коронавируса и карантина, читайте на сайте «ФАКТОВ».
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