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У Зеленского рассказали, когда проведут местные выборы, в том числе и на оккупированных территориях
В команде президента Украины Владимира Зеленского не отказались от идеи проведения местных выборов одновременно на всей территории страны, включая оккупированные территории Донбасса.
Как передают «Буквы», глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что выборы состоятся 25 октября 2020 года. «Любые инсинуации о их переносе, отмене, невозможности проведения из-за нехватки денег — абсолютная ложь. Выборы будут, страна может начинать к ним готовиться», — заявил Корниенко и добавил, что «команда вместе с Андреем Ермаком» работает над тем, чтобы выборы прошли по всей территории Украины одновременно.
В то же время глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия отметил, что позиция относительно передачи контроля над границей до проведения выборов остается неизменной.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Владимир Зеленский подписал указ, значительно расширив состав украинской группы, которая работает на переговорах в рамках ТКГ в Минске.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!