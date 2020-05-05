Украина

Зеленский утвердил новый состав делегации Украины на Минских переговорах: кто в нее вошел

В Украине приняли решение расширить свое представительство в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, которая ведет переговоры в Минске. Президент Зеленский 5 мая подписал соответствующий указ об этом.

Как и прежде, украинскую делегацию в ТКГ будет возглавлять второй президент Украины Леонид Кучма. Первым заместителем главы делегации назначен вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

В состав группы также вошли председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко (заместитель главы делегации), заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко, председатель парламентского комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин, заместитель министра обороны Александр Полищук, председатель парламентского комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

Согласно документу, глава украинской делегации и его первый заместитель могут определять заместителей представителей Украины в рабочих подгруппах и привлекать к работе делегации народных депутатов, представителей государственных органов власти, советников, экспертов и технических работников.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак модерирует деятельность украинской делегации в ТКГ.

Напомним, 12 марта, в Минске были подписаны документы о создании Консультативного совета, в котором представителям ОРДЛО отводится роль переговорщиков, а Россия представлена не стороной конфликта на Донбассе, а наблюдателем. Это начинание жестко раскритиковали в Украине.

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