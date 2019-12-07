Украина

Зеленский рассказал, когда можно будет провести местные выборы в ОРДЛО

Президент Владимир Зеленский, пояснивший, боится ли он встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным, заявил, что Украина хотела бы провести местные выборы по всей территории страны одновременно, включая оккупированные отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Такие ожидания он озвучил в эфире программы «Свободы слова с Савиком Шустером».

«Выборы местные проводятся одновременно, по законам Украины, на всей территории Украины. Да, это наша идея. Я хотел с ней ехать (на встречу в „нормандском формате“ в Париже), но все уже знают», — сказал Зеленский.

Как известно, плановые местные выборы намечены в Украине на 31 октября 2020 года.

Еще один важный момент: президент Владимир Зеленский заявил о том, что везет в Париж собственный план по восстановлению контроля Украины над ее границей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», возглавивший недавно Центральную избирательную комиссию Олег Диденко заявил, что на данный момент выборы на временно оккупированных территориях Донбасса невозможны. По его словам, для проведения выборов необходимо обеспечить безопасность. Другими словами, Украина должна взять под контроль государственную границу, иностранные вооруженные формирования с этой территории нужно вывести.

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