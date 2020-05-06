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Шоу-бизнес

«Больше в Крым не поеду»: Варнава пожаловалась Собчак на Украину (видео)

14:31 6 мая 2020 423
Варнава
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Участница Comedy Woman, телеведущая Екатерина Варнава, которой запрещен въезд в Украину, решила больше не выступать в оккупированном Крыму.

Об этом она сообщила в интервью Ксении Собчак.

По словам Варнавы, ей незаконно запретили въезд на территорию Украины и даже не объяснили, почему. Когда Собчак вспомнила о концертах в Крыму, Варнава возмутилась. «Во-первых, мы не выступали на фестивале в Крыму, во-вторых, у нас там были гастроли, заявленные ранее. А закон они приняли задним числом», — говорит артистка.

Она отметила, что эти гастроли уже пора простить, сейчас она другая, в Крым больше не поедет, «пока это все не решится».

Обидно Варнаве и за то, что в России ей советовали не сниматься в Украине, когда началась война, но она проигнорировала эти советы.

Напомним, что «Новый канал» обратился в суд, требуя аннулировать запрет для российской телеведущей. Истец считает, что Варнаву незаконно внесли в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

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