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А эти шутки в Крыму теперь кому? Запрещенную Варнаву требуют вернуть в Украину
Российской телеведущей Екатерине Варнаве, которая выступала в аннексированном РФ Крыму, могут отменить запрет на въезд в Украину.
В суд с иском об отмене Варнаве запрета на въезд обратился «Новый канал». Истец считает, Варнаву незаконно внесли в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.
«Среди других требований иска — признать противоправным обращение СБУ в Министерство культуры, молодежи и спорта Украины о внесении Екатерины Варнавы в вышеуказанный перечень лиц», — говорится на страничке суда в Facebook.
Напомним, что после выступления в оккупированном Крыму Варнава попала в списки «Миротворца». Позже ей запретили въезд в Украину.
Отметим, что в Крыму Варнава исполняла песню, посвященную Владимиру Путину.
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