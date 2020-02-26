Шоу-бизнес

А эти шутки в Крыму теперь кому? Запрещенную Варнаву требуют вернуть в Украину

Российской телеведущей Екатерине Варнаве, которая выступала в аннексированном РФ Крыму, могут отменить запрет на въезд в Украину.

В суд с иском об отмене Варнаве запрета на въезд обратился «Новый канал». Истец считает, Варнаву незаконно внесли в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

«Среди других требований иска — признать противоправным обращение СБУ в Министерство культуры, молодежи и спорта Украины о внесении Екатерины Варнавы в вышеуказанный перечень лиц», — говорится на страничке суда в Facebook.

Напомним, что после выступления в оккупированном Крыму Варнава попала в списки «Миротворца». Позже ей запретили въезд в Украину.

Отметим, что в Крыму Варнава исполняла песню, посвященную Владимиру Путину.

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