Украина

В Минэнерго признались, что хотят майнить криптовалюту на украинских АЭС, и объяснили зачем

Слухи о будущем использовании мощностей украинских АЭС в майнинге криптовалюты оказались не шуткой. Руководство Минэнерго подтвердило, что нашло применение избыточным мощностям атомной электроэнергетики.

«На сегодня в Украине профицит производства электроэнергии… Можем реально трансформировать „пассив“ в „актив“… Один из современных инструментов использования избыточной электроэнергии — направить ее на майнинг криптовалют», — говорится в заявлении Минэнерго.

Первыми участниками нового проекта станут город Энергодар и расположенная рядом Запорожская АЭС. В городе планируется организовать центры обработки данных (дата-центры). Электроэнергия дата-центрам будет поступать с площадки открытого распределительного устройства 750 кВ Запорожской АЭС. Понадобится новая инфраструктура для долгосрочных поставок электроэнергии. В перспективе дата-центры предполагается вывести на самоокупаемость.

Напомним, технически майнинг криптовалют на АЭС организовать не сложно В 2019 году СБУ разоблачила сотрудника Южно-Украинской АЭС, наладившего майнинг на рабочем месте. В то время курс биткоина стремительно рос, и майнинг криптовалют обещал солидные прибыли организаторам. Расследование выяснило, что на АЭС действительно два частных компьютерных устройства потребляли электроэнергию предприятия. Сотрудника станции наказали: лишили премии и понизили в должности.

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