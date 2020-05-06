Происшествия

На Луганщине поймали агента ФСБ, пытавшегося получить данные об украинских военных разработках (фото, видео)

В среду, 6 мая, контрразведка Службы безопасности Украины задержала жителя Луганщины, который по заданию ФСБ пытался в районе проведения ООС приобрести документацию ракетного комплекса. Ранее в Северодонецке задержали автоперевозчиков, плативших налоги «ДНР».

Пресс-служба СБУ сообщает, что за передачу сведений, которые интересовали россиян, агент предложил военнослужащим материальное вознаграждение, но они проинформировал об этом контрразведку.

Агента задержали при попытке передачи при помощи мессенджера представителям ФСБ секретной технической документации о ракетном комплексе. Эти сведения представляют государственную тайну Украины.

Проводятся следственно-оперативные действия.

Ранее сообщалось, что СБУ блокировала финансирование «ЛНР» через электронные платежные системы.

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