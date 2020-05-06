Платили "налоги" боевикам "ДНР": в Северодонецке разоблачили подпольных автоперевозчиков (фото)

Украина

Служба безопасности Украины, ранее блокировавшая масштабный механизм финансирования так называемой «ЛНР» через банковские и небанковские электронные платежные системы, уличила автоперевозчиков из Северодонецка (Луганская область) в незаконных поездках на территорию России и финансировании боевиков.

Как сообщают в СБУ, предприниматели из Северодонецка зарегистрировали часть бизнеса на временно оккупированных территориях Донецкой области и занялись автобусными перевозками в Россию через временно неконтролируемые участки украинско-российской границы.

Оперативники установили, что в течение 2016−2020 годов автобусы регулярно возили людей из Донецка. Ежедневно с временно оккупированных территорий в РФ и обратно отправлялось не менее двух рейсов — пассажиропоток превышал 1,5 тысячи граждан в месяц.

«Ежемесячная выручка составляла от 1,5 до 3 миллионов в гривневом эквиваленте. Часть прибыли организаторы платили в так называемый бюджет „ДНР“. Средства, в частности, использовались для финансирования террористической деятельности и незаконных вооруженных формирований», — отметили в СБУ.

Сотрудники спецслужбы провели в Северодонецке 9 обысков в офисных помещения и по месту жительства фигурантов, изъяв финансовую и бухгалтерскую отчетность, подтверждающую незаконную деятельность дельцов. Решается вопрос о сообщении о подозрении двоим фигурантам уголовного производства.



Как ранее сообщали «ФАКТЫ», СБУ выявили схему, по которой правительственные и неправительственные структуры Российской Федерации финансировали так называемые «власти» на временно оккупированной территории Донбасса. Так, Россия привлекла к схеме финансирования оккупационных администраций банк Южной Осетии, через который средства из РФ попадали в так называемый «государственный банк ЛНР».

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