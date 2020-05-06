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Происшествия

Странное публичное самоубийство полицейского расследуют в Киевской области

17:09 6 мая 2020 101
Дорога
Анатолий ГАВРИШ, «ФАКТЫ»

Полиция Киевской области расследует странное самоубийство своего сотрудника, по словам свидетелей, выстрелившего себе в голову после того, как его машина врезалась в отбойник. Напомним, в Киеве из-за карантина мужчины все чаще задумываются о самоубийстве.

Во вторник, 5 мая, в нескольких километрах от Борисполя застрелился полицейский. По словам очевидцев, сообщивших о произошедшем в полицию, возле села Иванков на автодороге Киев — Харьков их машину обогнал Chery. Водитель «китайца» при этом не справился с управлением и врезался в отбойник. Увидев это, свидетели остановились и подошли спросить, не нужна ли помощь. Но водитель Chery, осмотрев машину, от помощи отказался, достал пистолет и выстрелил себе в рот.

Погибший работал в полиции Киевской области. Его смерть наступила от выстрела из травматического пистолета, зарегистрированного на него же. В настоящее время открыто уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины «Убийство» с пометкой «Самоубийство». В рамках расследования проверяются показания свидетелей и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, рассказала «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникации областного полицейского главка Виталия Грохольская.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве мужчина покончил с собой в лодке, выйдя поплавать по Днепру.

А в Тернополе вернувшийся на родину заробитчанин свел счеты с жизнью во время обсервации.

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