- 17:17 Звездный футболист «Баварии» второй раз стал отцом
- 17:09 Странное публичное самоубийство полицейского расследуют в Киевской области
- 17:06 На Луганщине поймали агента ФСБ, пытавшегося получить данные об украинских военных разработках
- 16:53 Кернес снова "нарывается": метро в Харькове хотят запустить уже 12 мая
- 16:51 На Южноукраинской АЭС массовое заражение коронавирусом
- 16:50 Аномальное тепло, пылевая буря и невиданный ливень: апрель в Киеве установил три исторических рекорда
- 16:50 Диагноз подтвердили за день до смерти: в Одессе от COVID-19 умер мужчина, которого лечили от пневмонии
- 16:24 Украина открывает важный пункт пропуска на границе с Польшей
- 16:05 Месячная норма осадков — за три дня: Кличко объяснил, почему Киев «утонул» после ливня
- 15:46 Шевченко и Ребров попали в топ-25 рейтинга худших трансферов в истории АПЛ
- 15:41 В Минэнерго признались, что хотят майнить криптовалюту на украинских АЭС, и объяснили зачем
- 15:39 Платили "налоги" боевикам "ДНР": в Северодонецке разоблачили подпольных автоперевозчиков
Странное публичное самоубийство полицейского расследуют в Киевской области
Полиция Киевской области расследует странное самоубийство своего сотрудника, по словам свидетелей, выстрелившего себе в голову после того, как его машина врезалась в отбойник. Напомним, в Киеве из-за карантина мужчины все чаще задумываются о самоубийстве.
Во вторник, 5 мая, в нескольких километрах от Борисполя застрелился полицейский. По словам очевидцев, сообщивших о произошедшем в полицию, возле села Иванков на автодороге Киев — Харьков их машину обогнал Chery. Водитель «китайца» при этом не справился с управлением и врезался в отбойник. Увидев это, свидетели остановились и подошли спросить, не нужна ли помощь. Но водитель Chery, осмотрев машину, от помощи отказался, достал пистолет и выстрелил себе в рот.
Погибший работал в полиции Киевской области. Его смерть наступила от выстрела из травматического пистолета, зарегистрированного на него же. В настоящее время открыто уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины «Убийство» с пометкой «Самоубийство». В рамках расследования проверяются показания свидетелей и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, рассказала «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникации областного полицейского главка Виталия Грохольская.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве мужчина покончил с собой в лодке, выйдя поплавать по Днепру.
А в Тернополе вернувшийся на родину заробитчанин свел счеты с жизнью во время обсервации.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Диагноз подтвердили за день до смерти: в Одессе от COVID-19 умер мужчина, которого лечили от пневмонии
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!