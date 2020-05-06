Молодой футболист «Шахтера» покорил сеть невероятной техникой (видео)

Спорт

19-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик восхитил своими техническими навыками создателей популярного футбольного портала «433». На странице в Instagram, имеющей 27,6 млн подписчиков, на протяжении месяца было размещено два видеоролика с участием украинца. И, стоит сказать, посмотреть действительно есть на что.

Отметим, что воспитанник «Шахтера» провел за основную команду «горняков» пока что всего один матч, в сезоне-2018/2019 выйдя на замену в кубковом поединке с «Олимпиком» (3:2). В премьер-лиге же юный талант дебютировал, выступая в аренде за столичный «Арсенал-Киев», за который провел в прошлом сезоне 10 матчей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпион мира по футболу Адиль Рами восхитил болельщиков фокусом с монетами.

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