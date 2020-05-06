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Происшествия

Пустил в ход нож и пистолет: первые подробности и фото с места резонансного ЧП в Ивано-Франковске

19:46 6 мая 2020 385
Полиция задержала стрелка
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

В среду, 6 мая, в Ивано-Франковске на улице Мазепы произошла стрельба.

— Было установлено, что 38-летний местный житель зашел в магазин, где устроил скандал: нецензурно выражался и угрожал 69-летнему продавцу физической расправой. Продавец потребовал, чтобы покупатель покинул помещение. В ответ дебошир достал нож и рукояткой нанес удар продавцу по голове, — сообщает ГУ Национальной полиции Ивано-Франковской области.

После этого посетитель вышел из магазина и выстрелил из пистолета сначала в сторону продавца, потом — в 44-летнего прохожего, а затем принялся обстреливать помещение магазина. От пуль также пострадали две припаркованные рядом машины.

Очевидцы происходящего вызвали патрульных полицейских, которые и задержали хулигана на улице Короля Данила.

В отношении злоумышленника открыто уголовное производство по статье «Хулиганство». Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Харькове поймали грабителя, который тяжело ранил продавщицу магазина. Также недавно в Кривом Роге произошла стрельба в мебельном магазине, в результате которой продавца госпитализировали с повреждениями головы и глаз.

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