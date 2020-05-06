Происшествия

Раздельнянский районный суд Одесской области вынес приговор по одному из резонансных ДТП, которое произошло в ночь на 1 апреля 2019 года. Пьяный водитель BMW X5 на высокой скорости сбил на обочине двух женщин. Одна из них, 59-летняя, погибла на месте. Вторую, 58-летнюю, госпитализировали с переломом ноги и другими травмами. Напомним, подобное ДТП произошло в Подольском районе Одесской области, где автомобиль сбил двух женщин, шедших по обочине дороги: одна погибла на месте, другая была госпитализирована.

31-летний водитель BMW X5 скрылся с места аварии, бросив свою иномарку посреди поля. Несколько часов спустя полицейские его задержали, медобследование зафиксировало состояние алкогольного опьянения.

Правоохранители сообщали, что начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Через период выяснилось: BMW X5 имеет литовскую регистрацию, а сам подозреваемый — охранник в селе Степановка. Ему грозило до 8 лет лишения свободы.

По версии следствия, водитель BMW X5 мчался по улице Каплуна в селе Кучурган на скорости 120 км/час (при допустимой 50 км/час). Он не заметил пятерых пешеходов, двое из которых шли по обочине. Они и стали жертвами ДТП.

По версии обвиняемого, днем 31 марта 2019 года он выпил две бутылки пива. Затем вышел на улицу, чтобы поставить свою BMW X5 в гараж. В это время какая-то женщина попросила подвезти ее к таможне в селе Кучурган, и он согласился. Домой возвращался уже ночью. По пути увидел возле дороги девушку, засмотрелся на нее, потом услышал стук и понял, что, возможно, наехал на кого-то, но не остановился.

После этого инцидента обвиняемый заехал к знакомому, у которого выпил водки.

Суд приговорил водителя к пяти годам лишения свободы (с трехлетним испытательным сроком) и на три года лишил права управления транспортными средствами.

Как сообщили в прокуратуре Одесской области, сторона обвинения не удовлетворена столь мягким приговором и будет подавать апелляционную жалобу.

Напомним, ранее в Киеве на Дарницкой площади такси влетело в остановку общественного транспорта. Также смертельное ДТП произошло на столичных Позняках, в результате которого трагически погибла женщина-пешеход в возрасте около 50 лет.

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