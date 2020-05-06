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Спорт

Волонтеры предложили сжечь газон стадиона «Динамо»: названа причина

21:23 6 мая 2020 199
Стадион Динамо
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Активисты, борющиеся за сохранение окружающей среды, решили оригинально привлечь внимание соотечественников к проблеме массовых поджогов, из-за которых гибнут люди и живьем сгорают тысячи животных.

«ФК «Динамо» Киев принял решение сжечь траву на своем домашнем поле, чтобы она лучше росла в следующем сезоне. Мы следуем старой доброй традиции палить сухостой, возлагаем на этот процесс большие надежды и рекомендуем сделать то же на стадионах «Олимпийский» и «Арена-Львов».

Правда же бред? Мы тоже так думаем!

Таким образом мы хотим привлечь внимание к поджогам на полях значительно больших, чем футбольные. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, с начала года в Украине произошло более 12 000 пожаров в экосистемах. Из-за выжигания сухостоя гибнут люди, живьем сгорают тысячи животных и уничтожаются километры плоскостей. По мнению врачей, последствия поджогов могут вызвать легочные заболевания, которых всему миру сейчас и так хватает.

Мы призываем украинцев сообщать в полицию о случаях поджогов и отказаться от пагубной традиции для сохранения жизни, окружающей среды и здоровья собственных детей!" - обратились волонтеры с призывом к соотечественникам на официальной странице ФК «Динамо» (Киев) в Facebook.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Рада почти в 20 раз увеличила штрафы за сжигание травы и поджог лесов.

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