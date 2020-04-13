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Украина

Рада почти в 20 раз увеличила штрафы за сжигание травы и поджог лесов: сколько придется заплатить

15:56 13 апреля 2020 34
Пожар
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В понедельник, 13 апреля, на внеочередном заседании Верховной Рады народные депутаты Украины поддержали законопроект, усиливающий ответственность за выжигание травы, уничтожение леса и загрязнение атмосферы, на чем настаивали экологи, в частности, после пожара в зоне отчуждения ЧАЭС.

Документ, в частности, предусматривает увеличение штрафов за загрязнение атмосферного воздуха (с 100 — 200 до 1800 — 3600 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан) и за уничтожение или повреждение объектов растительного мира (с 300−500 до 5400−9000 необлагаемых минимумов доходов граждан);

Также увеличиваются штрафов за нарушение требований пожарной безопасности в лесах (с 5 — 50 до 90 — 900 «минимумов»), за самовольное выжигание растительности или ее остатков (с 10 — 70 до 180 — 1260 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан) и за самовольное выжигание растительности или ее остатков в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда (с 20 — 100 до 360 — 1800 «минимумов»).

Напомним, что необлагаемый налогом минимум доходов граждан составляет 17 гривен. Так что человек, решивший сжечь старую траву, рискует заплатить от 3016 до 21 420 гривен, а не 170−1190 гривен, как-то было ранее.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пожар в зоне отчуждения ЧАЭС начался из-за сельской традиции сжигать сухостой во время садово-огородных работ — в поджоге заподозрили 27-летнего жителя села Раговка Полесского района.

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