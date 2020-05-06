Популярный украинский шоумен попал в больницу: что случилось

Шоу-бизнес

Известный комик и шоумен Дядя Жора (Вадим Мичковский), которого в прошлом году ограбили, попал в больницу.

Об этом сам Мичковский сообщил в соцсетях. Причиной стал не нашумевший коронавирус, а инсульт.

«Если бы мне неделю назад сказали, что ты будешь лежать в больнице после инсульта в твои 44, здоровый мужик… полон сил и энергии, живчик (не напиток), трудоголик на 150%, спортсмен-качок (по своей собственной версии), не пьющий, не курящий, ведущий правильный образ жизни (почти)… я бы поржал и не поверил… как минимум», — пишет Дядя Жора.

По словам шоумена, у него болела голова, а после начало двоиться в глазах. Его это испугало, но в больницу он не собирался. Отправила Мичковского к врачам жена, а результаты МРТ его шокировали.

Шоумен дает всем полезные советы — не пить, не курить, отдыхать. Он также желает всем здоровья. А ему здоровья в комментариях желают артисты, которые и не знали, что произошло с коллегой.

Напомним, что 30 апреля умерла Нина Кирсо, которая почти два года провела в коме после инсульта.

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