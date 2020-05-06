26.84 / 27.12 28.84 / 29.34
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Популярный украинский шоумен попал в больницу: что случилось

21:58 6 мая 2020 177
Дядя Жора
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Известный комик и шоумен Дядя Жора (Вадим Мичковский), которого в прошлом году ограбили, попал в больницу.

Об этом сам Мичковский сообщил в соцсетях. Причиной стал не нашумевший коронавирус, а инсульт.

«Если бы мне неделю назад сказали, что ты будешь лежать в больнице после инсульта в твои 44, здоровый мужик… полон сил и энергии, живчик (не напиток), трудоголик на 150%, спортсмен-качок (по своей собственной версии), не пьющий, не курящий, ведущий правильный образ жизни (почти)… я бы поржал и не поверил… как минимум», — пишет Дядя Жора.

Дядя Жора

По словам шоумена, у него болела голова, а после начало двоиться в глазах. Его это испугало, но в больницу он не собирался. Отправила Мичковского к врачам жена, а результаты МРТ его шокировали.

Шоумен дает всем полезные советы — не пить, не курить, отдыхать. Он также желает всем здоровья. А ему здоровья в комментариях желают артисты, которые и не знали, что произошло с коллегой.

Напомним, что 30 апреля умерла Нина Кирсо, которая почти два года провела в коме после инсульта.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Дядя Жора

Популярный украинский шоумен попал в больницу: что случилось

Паркина

В Москве умерла известная актриса: биография и фото

путин

Социологи зафиксировали самый низкий уровень доверия россиян Путину за 20 лет его правления

босов

В России покончил с собой известный миллиардер

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер