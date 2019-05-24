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В Киеве ограбили известного юмориста Дядю Жору (видео)
Известный комик и шоумен Вадим Мичковский (сценический псевдоним «Дядя Жора») пострадал от автоворов в Киеве. Те разбили заднее стекло в его автомобиле, припаркованном у дома на жилмассиве Позняки, и похитили оттуда спортивную сумку.
В ней, по словам комика, находились его любимые оранжевые кроссовки NB.
В записанном коротком видео в Instagram Мичковский посоветовал своим подписчикам не оставлять сумки в авто и ставить авто на стоянку.
«Желаю не попадать в такие ситуации) Всем удачи и хорошего дня!!!)» — сказал он.
Утро началось не очень весело злые людишки разбили стекло и украли сумку! Причём спортивную поэтому, если увидите чувака с синей сумкой adidas и в оранжевых кроссовках NB -то это возможно он. оно! Вывод для всех- не оставляйте сумки в авто и ставьте авто на стоянку. Желаю не попадать в такие ситуации) Всем удачи и хорошего дня!!!) #дядяжора #утро #авто #проблема
Напомним, ранее злоумышленники сняли зеркала с автомобиля известного 36-летнего танцора и шоумена Влада Ямы. Инцидент произошел в центре Одессы 15 апреля.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?