В Киеве ограбили известного юмориста Дядю Жору (видео)

Шоу-бизнес

Известный комик и шоумен Вадим Мичковский (сценический псевдоним «Дядя Жора») пострадал от автоворов в Киеве. Те разбили заднее стекло в его автомобиле, припаркованном у дома на жилмассиве Позняки, и похитили оттуда спортивную сумку.

В ней, по словам комика, находились его любимые оранжевые кроссовки NB.

В записанном коротком видео в Instagram Мичковский посоветовал своим подписчикам не оставлять сумки в авто и ставить авто на стоянку.

«Желаю не попадать в такие ситуации) Всем удачи и хорошего дня!!!)» — сказал он.

Напомним, ранее злоумышленники сняли зеркала с автомобиля известного 36-летнего танцора и шоумена Влада Ямы. Инцидент произошел в центре Одессы 15 апреля.

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