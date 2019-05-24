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Шоу-бизнес

В Киеве ограбили известного юмориста Дядю Жору (видео)

18:13 24 мая 2019 312
Дядя Жора в авто с семьей
Инф. «ФАКТОВ»

Известный комик и шоумен Вадим Мичковский (сценический псевдоним «Дядя Жора») пострадал от автоворов в Киеве. Те разбили заднее стекло в его автомобиле, припаркованном у дома на жилмассиве Позняки, и похитили оттуда спортивную сумку.

В ней, по словам комика, находились его любимые оранжевые кроссовки NB.

В записанном коротком видео в Instagram Мичковский посоветовал своим подписчикам не оставлять сумки в авто и ставить авто на стоянку.

«Желаю не попадать в такие ситуации) Всем удачи и хорошего дня!!!)» — сказал он.

Утро началось не очень весело злые людишки разбили стекло и украли сумку! Причём спортивную поэтому, если увидите чувака с синей сумкой adidas и в оранжевых кроссовках NB -то это возможно он. оно! Вывод для всех- не оставляйте сумки в авто и ставьте авто на стоянку. Желаю не попадать в такие ситуации) Всем удачи и хорошего дня!!!) #дядяжора #утро #авто #проблема

Публикация от ДЯДЯ ЖОРА — ВЕДУЩИЙ праздника (@dyadya_jora)

Напомним, ранее злоумышленники сняли зеркала с автомобиля известного 36-летнего танцора и шоумена Влада Ямы. Инцидент произошел в центре Одессы 15 апреля.

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