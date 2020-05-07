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Выборы президента Польши отложили из-за коронавируса

8:17 7 мая 2020 33
выборы
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Польше из-за эпидемии коронавируса перенесли выборы президента. Вместо мая, голосование хотят организовать летом, в качестве оптимальной рассматривается дата 12 июля. Кроме того, выборы могут провести дистанционно.

Партнеры по коалиции — лидер партии «Закон и справедливости» Ярослав Качиньский и глава объединения «Соглашение» Ярослав Говин — объявили, что нашли способ перенести выборы. На уровне Сейма будет признано, что 10 мая выборы не состоялись, а затем Верховный суд огласит о повторном старте избирательной гонки.

Кроме того, в связи с пандемией коронавируса выборы могут состояться дистанционно. «Выборы в связи с эпидемической ситуацией в интересах безопасности поляков будут проводиться по почте», — говорится в заявлении.

В качестве новой даты выборов обсуждается воскресенье 12 июля, но, как уже говорилось, решать придется Верховному суду. Также предложено облегчить кампанию кандидатам в президенты — им не придется заново собирать 100 тысяч подписей. Тем, кто уже набрал нужное количество подписных листов, избирательная комиссия перезачтет результат. Политические аналитики говорят, что с таким вариантом исключен сценарий, что к избирательной гонке присоединятся новые кандидаты в президенты.

Напомним, сейм Польши ранее принял законопроект, разрешающий избирателям голосовать по почте. Оппозиция еще месяц назад настаивала, что дату выборов необходимо перенести в связи с пандемией.

Фото infoprzasnysz.com

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