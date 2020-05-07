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Топ-модель пошла работать санитаркой в дом престарелых – помогать старикам во время пандемии (фото)

9:47 7 мая 2020 41
Гарриет Роуз
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Британская топ-модель Гарриет Роуз, сотрудничавшая с Dolce & Gabbana и другими ведущими брендами, временно приостановила карьеру в фэшн-бизнесе и, отказавшись от дефиле по подиуму, отправилась работать санитаркой в дом престарелых.

Как сообщает издание The Sun, таким образом Роуз желает помочь старикам во время пандемии коронавируса, обеспечивая их безопасность.

Гарриет, проживающая в графстве Кент, переселилась в дом престарелых еще месяц назад и гордится тем, что никто из ее подопечных не умер и не заразился COVID-19, хотя во многих других аналогичных заведениях ситуация сложилась очень сложная.

«Сказать, что это было тяжело, было бы преуменьшением… В буквальном смысле кровавый пот и слезы, сотни часов практически без сна, но мы не сдавались, и оно того стоило», — написала Гарриет в соцсетях. Она призвала всех оставаться дома, соблюдать социальную дистанцию и мыть руки. «Вместе мы пройдем через это! Улыбайтесь и сохраняйте позитив», — заявила она. И опубликовала свои фото в униформе и без макияжа.

Пользователи сети восхитились благородным поступком модели, заявив, что это и есть «модель поведения, достойная для подражания».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в одесском доме престарелых вспышка COVID-19: заболели и медики, и постояльцы.

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