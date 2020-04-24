Здоровье и медицина

В одесском доме престарелых вспышка COVID-19: заболели и медики, и постояльцы

Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в частном доме престарелых «Символ заботы», расположенном в курортной зоне Одессы, в районе Дачи Ковалевского. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщил главный санитарный врач области Виталий Гончаров. По его словам, в этом заведении заболели двое постояльцев и три медработника: медсестры в возрасте 47 и 54 лет, а также 83-летний медбрат. Санврач отметил, что в учреждении не соблюдали карантинные меры.

Усугубилась ситуация и в городе Подольске (ранее этот населенный пункт был определен как эпидемиологически неблагополучный и фактически закрыт для въезда), где зарегистрированы уже 29 случаев заболевания COVID-19.

Как рассказал сегодня глава областной администрации Максим Куцый, когда закрывали на двухнедельный карантин местную больницу, всем медикам старше 60 лет предложили уйти на самоизоляцию. Однако они отказались и продолжают работать.

«У пациентов и медиков больницы взяли биоматериал для ПЦР-тестов. 24 апреля стали известны результаты. Наличие коронавируса у прошедших исследование за минувшие сутки подтвердилось в 29 случаях. Среди заболевших — и врачи, и пациенты больницы», — констатировал губернатор.

В целом в Подольске с начала эпидемии подтверждены 46 случаев заболевания COVID-19, в том числе у девяти медиков.

А в Одессе, по данным на утро 24 апреля, количество инфицированных составляет 169 человек.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в СМИ появилась информация о том, что в Одессе готовятся к захоронению умерших в результате коронавирусной инфекции. В сеть даже выложили видео с якобы сотнями (!) свежевырытых могил на Западном кладбище, которое является крупнейшим в Европе.

«ФАКТЫ» также сообщали, что в Одессе 23 апреля на внеочередном заседании исполкома горсовета приняли решение позволить медикам больниц, где есть пациенты с признаками коронавирусной инфекции, ездить бесплатно в городском электротранспорте.

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