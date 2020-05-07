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Россия отправила в Ливию до 1200 наемников ЧВК "Вагнер": в ООН раскрыли детали

11:28 7 мая 2020 133
вагнер
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Россия направила в Ливии от 800 до 1200 наемников частной военной компании Вагнера. Боевики ЧВК Вагнера присутствуют в Ливии с октября 2018 года. Такие данные содержатся в докладе независимых наблюдателей, работавших в Ливии. В апреле доклад был передан Совету безопасности ООН для решения вопроса с санкциями против Ливии.

Как сообщает Deutsche Welle, наблюдатели выяснили, что кроме боевых операций и операций влияния, наемникам ЧВК Вагнера доверяют высокоспециализированные военные задачи. «Вагнеровцы» выполняют функции передового артиллерийского наблюдателя и передового поста наведения авиации. Наемники ЧВК Вагнера выполняют снайперские задачи.

Напомним, ранее стало известно об активизации наемников Вагнера в Ливии. Более сотни «вагнеровцев» были привлечены к боевым действиям на стороне командующего Ливийской национальной армией генерала Хафтара. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оценил численность наемников-«вагнеровцев» в Ливии в две тысячи бойцов.

Фото injuredoverseas.com

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Россия отправила в Ливию до 1200 наемников ЧВК "Вагнер": в ООН раскрыли детали

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