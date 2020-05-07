- 11:43 Майская метель: в сети появилось впечатляющее видео разыгравшейся в Карпатах стихии
- 11:34 Наталия Орлянская: «Специалист давал максимум 2 месяца жизни» (часть 10)
- 11:28 Россия отправила в Ливию до 1200 наемников ЧВК "Вагнер": в ООН раскрыли детали
- 11:27 Пик эпидемии коронавируса: в Украине назвали новую дату
- 11:13 Любители «русского мира» взбунтовались против ВСУ на Донбассе: сеть возмутило видео
- 11:06 Заброшенная «Донбасс Арена» претендует на звание лучшего стадиона мира
- 10:56 Женщина решила потрогать аллигатора и рассталась с жизнью
- 10:55 Коронавирус в Киево-Печерской лавре: в Минздраве рассказали о новых случаях
- 10:39 Карантин лишил работы и зарплаты: куда можно устроиться и кому дадут пособие по безработице
- 10:30 Транслировал «подвиг» в прямом эфире: в Днепре подросток устроил стрельбу из окна квартиры
- 10:28 "Сегодня Украина так же воюет с агрессором": в Украине выпустили мощный ролик о Второй мировой войне
- 10:24 Из бомжа в модели: сеть поразило превращение бездомного в красавца после благотворительной стрижки
Россия отправила в Ливию до 1200 наемников ЧВК "Вагнер": в ООН раскрыли детали
Россия направила в Ливии от 800 до 1200 наемников частной военной компании Вагнера. Боевики ЧВК Вагнера присутствуют в Ливии с октября 2018 года. Такие данные содержатся в докладе независимых наблюдателей, работавших в Ливии. В апреле доклад был передан Совету безопасности ООН для решения вопроса с санкциями против Ливии.
Как сообщает Deutsche Welle, наблюдатели выяснили, что кроме боевых операций и операций влияния, наемникам ЧВК Вагнера доверяют высокоспециализированные военные задачи. «Вагнеровцы» выполняют функции передового артиллерийского наблюдателя и передового поста наведения авиации. Наемники ЧВК Вагнера выполняют снайперские задачи.
Напомним, ранее стало известно об активизации наемников Вагнера в Ливии. Более сотни «вагнеровцев» были привлечены к боевым действиям на стороне командующего Ливийской национальной армией генерала Хафтара. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оценил численность наемников-«вагнеровцев» в Ливии в две тысячи бойцов.
Фото injuredoverseas.com
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!