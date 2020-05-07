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Происшествия

Chevrolet перевернулся на крышу: видео жуткого ДТП под Одессой

12:27 7 мая 2020 140
Перевернувшийся автомобиль
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Утром в четверг 7 мая, на Овидиопольской дороге под Одессой произошло ДТП. По словам очевидцев, в районе известного промтоварного рынка «7-й километр», перед мостом, легковой автомобиль Chevrolet Aveo «взлетел в воздух и, совершив переворот, приземлился… на крышу». При этом водитель уцелел, а вот пассажирку госпитализировали.

Эту информацию подтвердили в управлении патрульной полиции, уточнив, что иномарка направлялась в сторону Одессы. «Сейчас на месте аварии работают следователи», — сказали в полиции.

Не исключено, что водитель Chevrolet Aveo не справился с управлением и очень резко затормозил.

Ранее корреспондент «ФАКТОВ» побывал на месте масштабной автоаварии со смертельным исходом в Киеве. Как выяснилось, виновнику ДТП стало плохо за рулем.

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