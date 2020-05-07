26.78 / 27.06 28.71 / 29.21
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Родившийся в Киеве владелец московского «Спартака» заразился коронавирусом

12:30 7 мая 2020 191
Леонид Федун
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Владелец 10-кратного чемпионата России по футболу московского «Спартака» миллиардер Леонид Федун был госпитализирован, сообщает пресс-служба клуба.

У родившегося в Киеве 64-летнего функционера выявили заражение коронавирусной инфекцией. В настоящее время он находится на лечении в больнице.

По информации Metaratings, состояние Федуна стабильное, болезнь протекает не в тяжелой форме. Госпитализация прошла не в экстренном порядке, а для избежания осложнений. Босс «Спартака» отправился в больницу сразу после того, как сдал положительный тест.

«Клуб желает Леониду Арнольдовичу скорейшего выздоровления!» — говорится в сообщении «красно-белых».

К слову, в апреле вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун передал 10 млн рублей (135 тысяч долларов) Институту хирургии имени А.В. Вишневского для борьбы с коронавирусом.

В 2019 году с капиталом 8,7 млрд долларов он занял 15-ю позицию в рейтинге «20 богатейших российских бизнесменов», опубликованном журналом Forbes.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что экс-босс мадридского «Реала» Лоренцо Санс стал жертвой коронавируса.

Фото championat.com

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

КПВВ на Донбассе

Люди должны получать пенсию: в ООН хотят, чтобы Украина открыла пункты пропуска на Донбассе

Телефон на подзарядке

Мужчина погиб от удара током, играя на телефоне, поставленном на подзарядку

Цветущее дерево

Синоптик рассказала, когда в Украине будет солнце и +25

Тест

В России установлен новый антирекорд по инфицированным COVID-19: людей пытаются отвлечь антиукраинской пропагандой

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер