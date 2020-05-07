Родившийся в Киеве владелец московского «Спартака» заразился коронавирусом

Спорт

Владелец 10-кратного чемпионата России по футболу московского «Спартака» миллиардер Леонид Федун был госпитализирован, сообщает пресс-служба клуба.

У родившегося в Киеве 64-летнего функционера выявили заражение коронавирусной инфекцией. В настоящее время он находится на лечении в больнице.

По информации Metaratings, состояние Федуна стабильное, болезнь протекает не в тяжелой форме. Госпитализация прошла не в экстренном порядке, а для избежания осложнений. Босс «Спартака» отправился в больницу сразу после того, как сдал положительный тест.

«Клуб желает Леониду Арнольдовичу скорейшего выздоровления!» — говорится в сообщении «красно-белых».

К слову, в апреле вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун передал 10 млн рублей (135 тысяч долларов) Институту хирургии имени А.В. Вишневского для борьбы с коронавирусом.

В 2019 году с капиталом 8,7 млрд долларов он занял 15-ю позицию в рейтинге «20 богатейших российских бизнесменов», опубликованном журналом Forbes.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что экс-босс мадридского «Реала» Лоренцо Санс стал жертвой коронавируса.

Фото championat.com

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