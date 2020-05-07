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Украина

В России установлен новый антирекорд по инфицированным COVID-19: людей пытаются отвлечь антиукраинской пропагандой

12:47 7 мая 2020 529
Тест
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

На утро четверга, 7 мая, в России за последние сутки зарегистрировали 11 тысяч 231 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число инфицированных в РФ достигло 177 тысяч 160 человек, сообщают Крым.Реалии.

За последние сутки в России умерло 88 пациентов, зараженных коронавирусом, а с начала эпидемии число умерших составляет 1625 человек.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), Россия уже вышла на пятое место в мире по общему числу больных, опредив Германию (более 167 тыс.) и Францию (почти 171 тыс. больных). Эти страны еще сутки назад опережали РФ по числу инфицированных коронавирусом.

В Москве с начала пандемии зафиксировали 92 676 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 6 703 — за последние сутки.

«Реально больных в городе еще больше. По скрининговым исследованиям их там в районе 2−2,5 процента от всего населения Москвы. В пересчете на цифры — это около 300 тысяч», — заявил росСМИ мэр Москвы Сергей Собянин.

По информации сайта Euvsdisinfo, прокремлевские СМИ начинают уходить от темы коронавируса в Украине. При этом они фокусируются на старых темах: Евромайдане, катастрофе MH17, войне на Донбассе. При этом поредпринимаются попытки объединить темы Украины и коронавируса. Так, рассказывается о секретных американских лабораториях, которые якобы действуют в Украине.

Ранее сообщалось, что в Италии собираются менять внешнюю политику из-за российской помощи в борьбе с пандемией коронавируса.

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В России установлен новый антирекорд по инфицированным COVID-19: людей пытаются отвлечь антиукраинской пропагандой

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