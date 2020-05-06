Мир

Операция России с гумконвоями провалилась: в Италии заявили, что не собираются менять внешнюю политику

Помощь, которую направила Россия, не оказала влияния на геополитику Италии. Об этом заявил глава правительства.

Как сообщает LIGA.net, премьер-министр Италии Джузеппе Конте отреагировал на интервью главы Пентагона Марка Эспера на эту тему. В материале утверждалось, что Россия и Китай пытаются воспользоваться пандемией коронавируса для продвижения своих интересов в ЕС и для того, чтобы «создать разногласия в НАТО и Европе». Так, РФ и Китай направили в Италию, своих врачей, медоборудование и маски.

«Что касается геополитики того, кто получил помощь, я могу подтвердить, что наша внешняя политика сегодня идентична вчерашней», — сказал Джузеппе Конте. При этом глава правительства ранее неоднократно выступал за снятие или ослабление санкций ЕС против РФ.

А министр обороны Италии Лоренцо Герини заявил, что власти страны «общаются со всеми, но столпами нашей безопасности являются НАТО и ЕС — и они остаются таковыми».

Он добавил, что хоть Италия и получила помощь от нескольких стран, «это ни в малейшей степени не поменяло наш подход к традиционной системе международных отношений».

Ранее сообщалось, что Россия пыталась воспользоваться пандемией коронавируса для снятия санкций.

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