Чехия отправляет в Россию сотрудников спецслужб: что произошло

Мир

Чехия опасается за своих дипломатов в Москве и для их защиты направит в российскую столицу агентов службы безопасности. Поводом для беспокойства стала реакция россиян на снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. 5 апреля на территорию посольства Чехии в Москве бросили дымовую шашку, также пикет с дымовыми шашками был устроен у консульства Чехии в Санкт-Петербурге.

В Чехии считают нужным обеспечить дополнительную охрану своему посольству в Москве. «Мы планируем усилить меры безопасности для дипломатов и направим сотрудников службы безопасности в чешское посольство», — заявил в интервью РБК глава МИД Чехии Томаш Петржичек.

Министр отметил, что Россия оставила без реакции акции против чешских дипмиссий. Что касается основной идеи протестов, то в Чехии подчеркивают, что памятник не уничтожен, а передается в музей. Поэтому странно желание россиян видеть памятник Коневу исключительно на площади.

Напомним, в Чехии мэр Праги Зденек Гржиб и глава района Прага-6 Ондржей Коларж взяты под полицейскую охрану. О том, что руководству города может грозить опасность, стало понятно после обнаружения в аэропорту чешской столицы человека с российским диппаспортом и смертельным токсином в багаже.

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