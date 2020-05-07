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Мужчина погиб от удара током, играя на телефоне, поставленном на подзарядку
В городе Нан на севере Таиланда геймер, играя перед сном на поставленном на подзарядку мобильном телефоне, был найден мертвым в собственной постели. Как сообщает издание Daily Mail, тело 32-летнего Тиннакорна Раттанауппафана обнаружили его друзья — после того, как он два дня не выходил на связь и не появлялся на работе. Он держал обугленный телефон, подключенный к зарядному устройству, вставленному в удлинитель. На руках мужчины были следы ожогов.
Полицейские пришли к выводу, что это был несчастный случай. И что Тиннакорн погиб от удара током.
Приятели погибшего говорят, что почти все свое свободное время он проводил за играми на телефоне.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», аналогичный случай произошел в тайском городе Чонбури. Мужчина также погиб от удара током во время игры на мобильном телефоне, подключенном к зарядному устройству.
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