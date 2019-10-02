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Геймер погиб от удара током после того, как заснул, держа смартфон на подзарядке (фото, видео)
В городе Чонбури в Таиланде погиб 25-летний геймер Састра Мо-ин. Он играл в онлайн-игры на разных гаджетах, лежа в кровати и заснул, оставив телефон на подзарядке. Утром его тетя Ватчарипорн Мо-ин пришла убирать в его комнате и увидела племянника лежащим без движения. Его тело было багрового цвета, а на левой руке, которая лежала возле электрического удлинителя с розеткой, были заметны следы ожогов.
Как сообщает Daily Mail, полиция пришла к выводу, что молодой человек погиб «от удара током, причиненного мобильным телефоном». Возможно, зарядное устройство было неисправно.
«Мой племянник постоянно проводил много времени в постели, используя телефон и электронные игры рядом с розеткой. Я часто видела его по ночам заснувшим с телефоном, подключенным к розетке», — рассказала тетя погибшего.
Смерть Састры произошла на той же неделе, когда в Казахстане скончалась 14-летняя девочка Абзалбек Алуа Асеткызы, которая также уснула ночью с включенным на зарядку мобильным телефоном. Под утро, как писали «ФАКТЫ», аккумуляторная батарея смартфона взорвалась.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!