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Геймер погиб от удара током после того, как заснул, держа смартфон на подзарядке (фото, видео)

В городе Чонбури в Таиланде погиб 25-летний геймер Састра Мо-ин. Он играл в онлайн-игры на разных гаджетах, лежа в кровати и заснул, оставив телефон на подзарядке. Утром его тетя Ватчарипорн Мо-ин пришла убирать в его комнате и увидела племянника лежащим без движения. Его тело было багрового цвета, а на левой руке, которая лежала возле электрического удлинителя с розеткой, были заметны следы ожогов.

Как сообщает Daily Mail, полиция пришла к выводу, что молодой человек погиб «от удара током, причиненного мобильным телефоном». Возможно, зарядное устройство было неисправно.

«Мой племянник постоянно проводил много времени в постели, используя телефон и электронные игры рядом с розеткой. Я часто видела его по ночам заснувшим с телефоном, подключенным к розетке», — рассказала тетя погибшего.

Смерть Састры произошла на той же неделе, когда в Казахстане скончалась 14-летняя девочка Абзалбек Алуа Асеткызы, которая также уснула ночью с включенным на зарядку мобильным телефоном. Под утро, как писали «ФАКТЫ», аккумуляторная батарея смартфона взорвалась.

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