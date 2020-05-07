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У бывшего главы налоговой устроили обыски: первые детали
В дом к бывшему руководителю Государственной налоговой службы нагрянули с обысками. Сергей Верланов уточнил, что обыск проводили сотрудники СБУ, не объясняя причины.
На возможные причины обыска указал бывший первый заместитель главы налоговой милиции Юрий Атаманюк. По его данным, санкционировал обыск суд в Житомире на основании уголовного производства, открытого областным управлением СБУ в феврале текущего года. Расследование касается работы Государственной налоговой службы и Офиса крупных налогоплательщиков в 2019—2020 годах.
Напомним, Верланов в мае 2019 года выиграл конкурс на замещение должности главы Государственной налоговой службы. На посту он должен был оставаться в течение пяти лет, но в итоге не продержался и года. 24 апреля 2020 года Верланова уволили вместе с руководством таможенной службы и Госаудита.
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