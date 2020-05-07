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Замминистра Егор Стадный отстаивает рост цен на высшее образование, - СМИ
Резкое повышение cтоимости контрактного обучения в государственных вузах с 1 сентября 2020 года, которое пролоббировали «провайдеры внешнего влияния» в Министерстве образования и науки, делает его недоступным для молодежи из малообеспеченных семей. Об этом сообщило ИА «УНИАН».
Так, согласно постановлению № 191 от 3 марта 2020 года о введении индикативных цен на контрактное обучение, принятому бывшим правительством Алексея Гончарука, стоимость контракта в 2020 году должна составлять не менее 60% от средней стоимости подготовки одного студента-бюджетника (44 тыс. грн), в 2021 году — не менее 70%, и в 2022-м — не менее 80%.
Это означает, что с 2020 года за обучение по специальностям экономиста, юриста, программиста, политолога, социолога, филолога, врачей всех специальностей, фармацевта, ветеринара, специалиста по транспорту и туризму, а также журналиста придется заплатить не меньше 26 тыс. грн в год.
По данным «Соцпортала», в 2019 году в киевских вузах на подобных специальностях можно было учиться за 18−26 тыс. грн в год. Стоимость контрактов в признанных университетах Одессы, Ужгорода, Львова, Харькова и других городов была в несколько раз ниже, чем в столице. И потому с 1 сентября подорожает в 2−2,5 раза.
«Повышение платы за учебу в вузах никак не скажется на качестве образования, — уверен политолог Андрей Золотарев. — МОН должен задавать высокие стандарты для всех без исключения учебных заведений, а не выставлять имущественный ценз для получения образования гражданами Украины».
По его словам, недорогие государственные вузы в областных центрах — это эконом-вариант образования для детей из небогатых семей. Теперь диплом станет прерогативой только состоятельных людей.
Золотарев также выразил удивление в связи с отсутствием реакции со стороны президентской команды на резкое повышение платы за учебу в государственных вузах с помощью неконкурентного механизма индикативных цен.
Напомним, что министр образования и науки Украине не назначен. Предыдущий министр Анна Новосад уволена с занимаемой должности 4 марта. Временно исполняющей обязанности с 25 марта назначена Любомира Мандзий. За вопросы высшего образования отвечает заместитель министра Егор Стадный, который, как сообщали СМИ, до прихода в министерство в 2019 году работал директором аналитического центра CEDOS, созданного экс-министром образования и экс-ректором Киево-Могилянской академии Сергеем Квитом и его заместителем, депутатом от «Голоса» Инной Совсун на гранты Фонда Сороса.
Ранее ИА «УНИАН» сообщило, что Стадный поддержал введение индикативных цен еще до назначения на должность, в 2019 году.
«Университеты, которые сейчас ставят цену на контракт 12−13 тыс. грн, нечисты на руку и „подбирают“ на сессиях. То есть зарплату официальную преподавателю высокую дать не можем, потому контракты низкие, а на сессиях — вольница, собирайте урожай», — заявил он.
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— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…