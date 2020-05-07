Происшествия

В Николаеве вынесен приговор 44-летнему мужчине, развращавшему малолетнюю дочь. Житель Заводского района Николаева был задержан полицией в августе 2017 года по заявлению его супруги. Ранее в том же районе Николаева другой мужчина девять лет развращал и насиловал свою дочь. Мать узнала об этом и обратилась в полицию, когда дочери было 17 лет.

О развращении 11-летней дочки супруга жителя Заводского района заявила в полицию, сообщив также, что он поджег место преступления — гараж своей тещи. Как следует из материалов уголовного производства, в тот вечер в гостях у этой семьи находились знакомые, с которыми хозяева что-то отмечали. Пока остальные участники застолья смотрели телевизор, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увел свою дочку в гараж, где потребовал снять шорты и нижнее белье, оголился сам и стал совершать развратные действия. За этим занятием его застала жена, которая подняла крик и тут же забрала дочку в дом.

А отец семейства тем временем поджег тряпки в гараже, ушел пить водку в соседнем доме и там же лег спать. Пожар погасили прибывшие по вызову спасатели. На следующий день мужчину задержали полицейские.

Как рассказала суду сама потерпевшая девочка, развратные действия с ней отец совершал неоднократно, еще с тех пор, как она ходила в детский сад. Ни маме, ни бабушке она об этом не рассказывала, так как боялась в том числе и того, что «папу посадят в тюрьму».

В свое оправдание мужчина, так и не признавший вину, заявил, что дочка ему пожаловалась на сыпь половых органах, и в гараже он ее лечил пантенолом. А жена и теща, мол, его оговорили. Эти доводы суд счел несостоятельными.

В итоге мужчину, имевшего уже погашенную судимость, приговорили по статьям Уголовного кодекса «Развращение несовершеннолетних, совершенное членом семьи или опекуном» и «Умышленное уничтожение имущества, совершенное опасным способом» к 7 годам лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о жутком случае на Буковине: дочь-подросток родила ребенка от своего отца.

А в Винницкой области арестовали мужчину, продававшего через интернет порнофильмы, которые он снимал с малолетней дочерью.



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