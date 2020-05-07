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Происшествия

Возвращали за деньги или разбирали на запчасти: задержана банда угонщиков элитных авто (фото, видео)

16:37 7 мая 2020 215
Гараж с автозапчастями
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Нацполиции сообщили о задержании членов межрегиональной ОПГ, которая специализировалсь на угонах элитных автомобилей — Toyota, Lexus, Range Rover. Ранее под Киевом задержали банду угонщиков машин «премиум-класса».

По словам начальника Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины Вадима Дзюбинского, злоумышленники действовали на территории нескольких областей. Они предлагали владельцам выкупить угнанные авто или разбирали на запчасти для дальнейшей продажи.

6 мая полицейские задержали членов организованной преступной группы — организатора и его подельников. Проведено 19 санкционированных обысков на территории Киевской, Полтавской, Черниговской и Николаевской областей. Обыски проводились как по адресам проживания фигурантов, так и в местах, где хранились и разбирались авто.

«На данный момент установлена причастность фигурантов к похищению пяти автомобилей. Пострадавшим нанесен ущерб на сумму около 10 миллионов гривен», — отметил начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киевской области полицейские задержали банду угонщиков, орудовавших в разных регионах Украины, в «автопарке» которых были автомобили Jaguar, Lexus, Land Rover.

Банда орудовала в разных регионах Украины.

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