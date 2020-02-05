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Под Киевом обезвредили банду, промышлявшую кражами элитных авто (видео)
В Киевской области задержали организованную преступную группу, которая занималась кражами автомобилей «премиум-класса». В конце января в столице поймали банду «домушников».
Как сообщили в Киевском областном главке полиции, бандиты на угнанных машинах меняли государственные номера, чтобы трудно было отследить направление их передвижения.
Однако полиции удалось поймать преступников сразу после совершения очередного угона.
Сейчас доказана их причастность к совершению 6 фактов незаконного завладения авто.
Правоохранители провели ряд обысков в столице, Киевской и Черкасской областях по месту жительства задержанных.
В качестве вещественных доказательств изъяты устройства для взлома и сканирования автомобилей, заготовки ключей, устройства для подавления GPS и GSM сигналов, похищенные номерные знаки, а также парики, перчатки.
Кроме того, изъяты похищенные автомобили и автотранспорт, на котором передвигались воры.
Выяснилось, что часть из похищенных машин уже находилась на авторазборке.
Воров задержали. Они уже привлекались к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.
Напомним, в конце прошлого года под Киевом также задержали банду элитных автоугонщиков, которая орудовала в разных регионах Украины.
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