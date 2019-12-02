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Происшествия

Под Киевом задержали банду элитных автоугонщиков (фото)

12:40 2 декабря 2019 236
машины
Инф. «ФАКТОВ»

В Киевской области правоохранители разоблачили организованную преступную группу, которая занималась похищением автомобилей премиум-класса. Ранее в Украине задержали вооруженную банду, грабившую элитные квартиры и элитные дома под Киевом.

Как сообщили в полиции, в «автопарке» угонщиков были автомобили Jaguar, Lexus, Land Rover и другие.

Банда орудовала в разных регионах Украины.

Силовики провели 15 неотложных обысков в Киеве, Киевской области, Полтаве, Львове и других городах страны, по адресам проживания задержанных и местам отстоя похищенного автотранспорта.

В качестве вещественных доказательств изъяли спецтехнику для прописки ключей к авто, устройства для открытия и заведения автомобилей и устройство для поиска GPS маячков, а также номерные знаки, и девять свидетельств о регистрации транспортных средств.

Кроме того, у злоумышленников обнаружили оружие, патроны и взрывные устройства.

В ходе проведения мероприятий изъяли и доставили на площадку временного содержания шесть машин, которые числятся в угоне. Некоторые из похищенных автомобилей задержали перед пропускным пунктом на админгранице с оккупированным Крымом.

Полиция открыла уголовное производство по статьям «Незаконное завладение транспортным средством» и «Создание преступной организации.

Автоугонщикам будет объявлено о подозрении, после этого будет избрана мера пресечения.

«ФАКТЫ» писали об истории с украденным автомобилем киевлянина Максима Шкварко, которую он самостоятельно разыскал в Харькове. Как оказалось, на машине, котора пребывала в розыске, почти месяц на работу ездили полицейские. Оперуполномоченный Фрунзенского райотдела полиции Харькова пользовался угнанной машиной вместе с братом, тоже полицейским, следователем Индустриального райотдела.

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