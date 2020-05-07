26.77 / 27.05 28.71 / 29.19
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Лучший бомбардир в истории ЧМ Клозе стал тренером «Баварии» (фото)

19:15 7 мая 2020 36
Мирослав Клозе
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Бывший форвард сборной Германии и «Баварии», чемпион мира по футболу Мирослав Клозе вошел в состав тренерского штаба мюнхенской команды. В самом титулованном клубе Германии 41-летний специалист, в последнее время работавший с «Баварией» U17, с 1 июля станет новым помощником главного тренера Ханса-Дитера Флика, сообщает официальный сайт клуба.

Реалии карантина. Генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге, Мирослав Клозе и спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич после заключения контракта

Напомним, что родившийся в Польше (в семье футболиста и гандболистки сборной страны) Мирослав Клозе — лучший бомбардир в истории чемпионатов мира. В его активе 16 мячей на мировых первенствах — на один больше, чем у легендарного бразильца Роналдо.

Кстати, уже 16 мая матчем между бывшими клубами Андрея Ярмоленко и Евгения Коноплянки — дортмундской «Боруссией» и «Шальке» — возобновятся баталии в немецкой бундеслиге. А «Бавария», которая после 25 матчей на четыре очка опережает дортмундцев и на пять — «Лейпциг», на следующий день сыграет в Берлине с «Унионом».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умерла мать легенды «Баварии» Лотара Маттеуса.

Фото ФК «Бавария»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Нардеп Брагар, предложивший оплатить коммуналку собакой, захотел отменить и урок «История Украины»

Нардеп Брагар, предложивший оплатить коммуналку собакой, захотел отменить и урок "История Украины"

МВФ

МВФ отказался от трехлетней программы сотрудничества с Украиной: названа причина

Драка на пляже

Пляжный нокдаун: в Одессе депутат-боксер с боем отстоял свое кафе (фото, видео)

Дядя Жора

«Я просто в шоке!»: откровенное признание Дяди Жоры с больничной койки

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер