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Пляжный нокдаун: в Одессе депутат-боксер с боем отстоял свое кафе (фото, видео)
Несмотря на то, что карантин еще не завершен, Одесса готовится к курортному сезону. На пляже «Чайка» на 10-й станции Большого Фонтана «сошлись» две противоборствующие стороны, представляющие… Одесский горсовет.
На пляж прибыл руководитель КП «Побережье Одессы» Александр Зеленюк в сопровождении нескольких мужчин спортивной наружности. По словам чиновника, они проверяли законность возведения прямо на песке деревянного настила вокруг будки будущей террасы летнего кафе. Пришли к выводу, что это незаконно. Более того, предписание о демонтаже настилов на этом пляже, установленных в нарушении договора аренды, департамент коммунальной собственности горсовета за последнее время выписывал уже дважды. Однако арендаторы не спешили их исполнять и продолжали строительные работы.
Поэтому мужчины, прибывшие вместе с городским чиновником, взялись за бензопилы и попыталась начать демонтаж настила. Как вдруг перед ними появились бойцы одной из охранных фирм, а вскоре сам хозяин кафе — депутат городского совета Денис Григорьев.
Не долго церемонясь, он решил выяснить все врукопашную. К этому депутату не привыкать: он — многократный чемпион Украины, дважды чемпион Европы и мира по тайскому боксу. Потому моментально нанес удары «противникам», сопровождавшим главу муниципального департамента.
По сути, отправил их в нокдаун.
Благо вовремя вмешалась полиция, которую вызвали на место очевидцы «боксерского поединка». Но строительные работы это не остановило.
Присутствует ненормативная лексика:
Как сообщили в департаменте коммунальной собственности Одесского горсовета, никаких разрешений на размещение летней площадки на песке пляжа городские службы не выдавали.
Инцидентом занялась полиция. Впрочем, официальных комментариев правоохранителей пока нет.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что под Одессой планируют построить украинский Лас-Вегас — курорт Дунайя.
Тем временем в аннексированном Крыму уже поставили крест на туристическом сезоне.
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