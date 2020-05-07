26.77 / 27.05 28.71 / 29.19
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

МВФ отказался от трехлетней программы сотрудничества с Украиной: названа причина

19:06 7 мая 2020 286
МВФ
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Международный валютный фонд решил сосредоточиться на подписании 18-месячной программы сотрудничества с Украиной. Ранее в Раде уже решили, куда пойдет транш МВФ.

Как сообщает РБК-Украина, представитель МВФ Джерри Райс заявил на брифинге, что Фонд отказался от подписания трехлетней программы с Украиной. Теперь будет рассматриваться 18-месячная резервная программа в рамках механизма Stand-by — она должна помочь реагировать на пандемию коронавируса COVID-19.

По словам Райса, с начала 2020 года МВФ и Украина обсуждали трехлетнюю расширенную программу. Но теперь происходят коррективы, которые вызваны «беспрецедентной неопределенностью, связанной с экономическими и финансовыми перспективами, и необходимостью сосредоточить политические приоритеты на ближайшем сдерживании и стабилизации».

Также стало известно, что МВФ назначил главой миссии в Украине Иванну Гладкову-Холлар.

Ранее сообщалось, что кредит МВФ должен привлечь в Украину инвесторов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Нардеп Брагар, предложивший оплатить коммуналку собакой, захотел отменить и урок «История Украины»

Нардеп Брагар, предложивший оплатить коммуналку собакой, захотел отменить и урок "История Украины"

МВФ

МВФ отказался от трехлетней программы сотрудничества с Украиной: названа причина

Драка на пляже

Пляжный нокдаун: в Одессе депутат-боксер с боем отстоял свое кафе (фото, видео)

Дядя Жора

«Я просто в шоке!»: откровенное признание Дяди Жоры с больничной койки

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер