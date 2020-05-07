МВФ отказался от трехлетней программы сотрудничества с Украиной: названа причина

Украина

Международный валютный фонд решил сосредоточиться на подписании 18-месячной программы сотрудничества с Украиной. Ранее в Раде уже решили, куда пойдет транш МВФ.

Как сообщает РБК-Украина, представитель МВФ Джерри Райс заявил на брифинге, что Фонд отказался от подписания трехлетней программы с Украиной. Теперь будет рассматриваться 18-месячная резервная программа в рамках механизма Stand-by — она должна помочь реагировать на пандемию коронавируса COVID-19.

По словам Райса, с начала 2020 года МВФ и Украина обсуждали трехлетнюю расширенную программу. Но теперь происходят коррективы, которые вызваны «беспрецедентной неопределенностью, связанной с экономическими и финансовыми перспективами, и необходимостью сосредоточить политические приоритеты на ближайшем сдерживании и стабилизации».

Также стало известно, что МВФ назначил главой миссии в Украине Иванну Гладкову-Холлар.

Ранее сообщалось, что кредит МВФ должен привлечь в Украину инвесторов.

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