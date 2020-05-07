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МВФ отказался от трехлетней программы сотрудничества с Украиной: названа причина
Международный валютный фонд решил сосредоточиться на подписании 18-месячной программы сотрудничества с Украиной. Ранее в Раде уже решили, куда пойдет транш МВФ.
Как сообщает РБК-Украина, представитель МВФ Джерри Райс заявил на брифинге, что Фонд отказался от подписания трехлетней программы с Украиной. Теперь будет рассматриваться 18-месячная резервная программа в рамках механизма Stand-by — она должна помочь реагировать на пандемию коронавируса COVID-19.
По словам Райса, с начала 2020 года МВФ и Украина обсуждали трехлетнюю расширенную программу. Но теперь происходят коррективы, которые вызваны «беспрецедентной неопределенностью, связанной с экономическими и финансовыми перспективами, и необходимостью сосредоточить политические приоритеты на ближайшем сдерживании и стабилизации».
Также стало известно, что МВФ назначил главой миссии в Украине Иванну Гладкову-Холлар.
Ранее сообщалось, что кредит МВФ должен привлечь в Украину инвесторов.
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