Украина

Будет два транша: в Раде рассказали, куда пойдут 3,5 млрд долларов от МВФ

Голосование Верховной Рады за применение особой процедуры на втором чтении резонансного законопроекта о банках, получившего название «антиколомойский» позволяет надеяться на получение в текущем году нашей страной двух траншей от Международного валютного фонда, переговорами с которым сейчас занимается министр финансов.

Об этом заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире программы «Право на власть» на канале «1+1».

«Из того, что нам известно о переговорах, речь идет о выделении двух траншей в 2020 году. Это 1, 75 млрд долларов и 1, 85 млрд долларов, то есть 3,5 млрд долларов. А общая программа предоставляется МВФ на 8 млрд долларов. Но что такое программа с МВФ? Что такое кредит от МВФ? Это не просто дешевые деньги, под небольшие проценты. Это мощный сигнал инвесторам, заемщикам, которые будут предоставлять деньги Украине на благоприятных условиях», — заявил Гетманцев.

По его словам, полученные от МВФ средства помогут нашему государству решить проблему с госдолгом.

«Проблема в том, что мы имеем очень дорогой государственный долг. Треть бюджета идет на выплату задолженности по госдолгу. Проблема даже не в том, что он большой, он слишком дорогой для такой страны как наша. Заменяя дорогой долг на дешевый — в этом и заключается решение проблемы. А также и прекращение кредитования от МВФ в среднесрочной перспективе. За 2−3 года мы считаем, что это возможно», — заявил Гетманцев.

Депутат объяснил, что политика Минфина заключается в том, чтобы в течение двух-трех лет постепенно перекредитовать дорогие кредиты на дешевые.

«Мы говорим о том, что до 2024 года мы можем уменьшить объем государственного долга до 42%. При этом, при этих условиях мы можем вообще погасить кредиты МВФ и избавиться от этих отношений, которые некоторым, а возможно и нам, кажутся отягчающими», — заявил Гетманцев.

Как известно, в рамках сотрудничества с МВФ ожидается предоставления кредитов на 8 млрд долларов. При этом Фонд назвал два условия для продолжения сотрудничества с Украиной — закон о рынке земли и так называемый банковский «антиколомойский закон». Первый уже принят и подписан Зеленским, за второй будут голосовать на этой неделе.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без поддержки МВФ Украину ждет банкротство и погружение в нищету.

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