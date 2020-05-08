Деньги – не главное: обезьяна научилась вскрывать банкоматы в Индии (забавное видео)

Мир

Обезьяны на улицах Индии никогда не были редкими гостями, так как верования местных жителей не позволяют им наносить ущерб не только священным коровам, но и другим животным. Однако с введением в стране карантина приматы получили новую степень свободы, начав раскрывать доселе невиданные в них таланты.

Так, недавно полиции в индийском городе Нью-Дели удалось выяснить, что макаки могут быть не только талантливыми кривляками или фотомоделями, но и … специалистами по вскрытию банкоматов.

Поводом для таких выводов послужило обращение сотрудников банка, которые начали обнаруживать взломанные передние панели на одном из банкоматов, располагающегося в десяти минутах ходьбы от президентского дворца.

При этом деньги в устройствах, как ни странно, находились в целости и сохранности.

Пытаясь найти вредителя, стражи порядка просмотрели несколько часов записей камер видеонаблюдения, и обнаружили, что «грабителем» оказался макак-резус (Macaca mulatta), которому удавалось загадочным образом проникать в помещение с банкоматами.

Подходя к денежному устройству, он отрывал кусок пластика и, обнюхав его, терял всякий интерес к происходящему. И так повторялось несколько дней.

Прекратить такой «беспредел» удалось только после того, как правоохранители рассказали об увиденном службе охраны банка, и те еще раз усилили охранную систему — теперь она может обнаружить не только человека, но и «любую макаку».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в сети стало вирусным шокирующее видео, на котором видно, как обезьяна на игрушечном мотоцикле попыталась похитить маленькую девочку. За похитительницей, которая успела протащить ребенка по земле метров десять, бросился взрослый мужчина. И только заметив погоню, животное оставило девочку в покое.

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