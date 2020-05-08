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Мир

Деньги – не главное: обезьяна научилась вскрывать банкоматы в Индии (забавное видео)

4:40 8 мая 2020 75
Обезьяна
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Обезьяны на улицах Индии никогда не были редкими гостями, так как верования местных жителей не позволяют им наносить ущерб не только священным коровам, но и другим животным. Однако с введением в стране карантина приматы получили новую степень свободы, начав раскрывать доселе невиданные в них таланты.

Так, недавно полиции в индийском городе Нью-Дели удалось выяснить, что макаки могут быть не только талантливыми кривляками или фотомоделями, но и … специалистами по вскрытию банкоматов.

Поводом для таких выводов послужило обращение сотрудников банка, которые начали обнаруживать взломанные передние панели на одном из банкоматов, располагающегося в десяти минутах ходьбы от президентского дворца.

При этом деньги в устройствах, как ни странно, находились в целости и сохранности.

Пытаясь найти вредителя, стражи порядка просмотрели несколько часов записей камер видеонаблюдения, и обнаружили, что «грабителем» оказался макак-резус (Macaca mulatta), которому удавалось загадочным образом проникать в помещение с банкоматами.

Подходя к денежному устройству, он отрывал кусок пластика и, обнюхав его, терял всякий интерес к происходящему. И так повторялось несколько дней.

Прекратить такой «беспредел» удалось только после того, как правоохранители рассказали об увиденном службе охраны банка, и те еще раз усилили охранную систему — теперь она может обнаружить не только человека, но и «любую макаку».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в сети стало вирусным шокирующее видео, на котором видно, как обезьяна на игрушечном мотоцикле попыталась похитить маленькую девочку. За похитительницей, которая успела протащить ребенка по земле метров десять, бросился взрослый мужчина. И только заметив погоню, животное оставило девочку в покое.

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