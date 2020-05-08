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На сына королевы Елизаветы принца Эндрю подали в суд – он задолжал за жилье 8,5 миллиона долларов
У среднего сына королевы Великобритании Елизаветы принца Эндрю, который влип в громкий скандал из-за связей с миллиардером-педофилом Джеффри Эпштейном и вынужден был сложить с себя королевские полномочия, возникли новые неприятности. На принца и его бывшую жену Сару Фергюсон подал в суд владелец шале на швейцарском лыжном курорте Вербье.
Этот дом Сара и Эндрю решили приобрести в 2014 году за 19 миллионов долларов, оформив ипотеку. И, как оказалось, до сих пор не выплатили хозяину недвижимости всю сумму, задолжав больше шести миллионов долларов. Срок платежа истек 31 декабря прошлого года. Как пишет издание The Mirror, на эту сумму уже успели набежать проценты. Поэтому в общей сложности герцог и герцогиня Йоркские обязаны теперь заплатить 8,5 миллионов.
Сообщается, что Эндрю и Сара не полностью выкупили дом, а приобрели лишь доли. У продавца также осталась своя доля. Согласно договору, Эндрю принадлежит верхний этаж и чердак, а Саре — первый этаж и подвал.
Сама покупка в свое время вызвала у британской публики вопросы. Личное состояние принца не так уж велико, чтобы позволить себе такие траты. А Сара вообще лишь недавно смогла расплатиться с миллионными долгами после неудачных попыток заняться бизнесом.
Занимающий восьмое место в очереди на престол Эндрю и Сара развелись в 1996 году. Но сохранили прекрасные отношения. Уже много лет они проводят зимний отпуск в Швейцарии вместе со своими дочерьми — принцессами Евгенией и Беатрис.
«Моя семья обожает Швейцарию. Мы чувствуем себя здесь свободными и счастливыми. Мы чувствуем себя здесь дома. Во всяком случае, я называю эту страну своим домом», — говорила Сара в одном из интервью, добавляя, что она также без ума от швейцарской кухни, а также от самих швейцарцев, которые очень дружелюбны и добры.
Ранее «ФАКТЫ» публиковали интервью принца Эндрю — «Хороший секс трудно забыть, а я ничего не помню».
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