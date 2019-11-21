Елизавета II «уволила» сына: принц Эндрю сложил с себя королевские полномочия

Мир

После экстренной встречи в Букинегмском дворце, на которую после скандального интервью был вызван принц Эндрю, королева Елизавета II «уволила» своего среднего сына, занимающего восьмое место в очереди на престол. Герцог Йоркский, принц Эндрю не будет более представлять королевскую семью на официальных мероприятиях.

«За последние несколько дней мне стало ясно, что обстоятельства моих прежних контактов с Джеффри Эпштейном стали серьезной помехой для деятельности моей семьи и работы многих организаций и благотворительных фондов, которые я с гордостью поддерживаю. Поэтому я обратился с просьбой к Ее Величеству освободить меня от публичных обязанностей в обозримом будущем, и она дала разрешение», — говорится в обнародованном заявлении Эндрю.

Он также добавил, что готов оказать правоохранительным органам помощь в расследовании дела обвиненного в педофилии и других сексуальных преступления миллиардера-Эпштейна, если она потребуется.

Эндрю больше не будет получать «зарплату» в размере 322 тысячи долларов. Членам королевской семьи выделяются гранты из средств, которые выделяет на эти цели монарху правительство страны.

Сообщается, что это беспрецедентная ситуация для высокопоставленного члена королевской семьи.

Друг принца Эндрю сообщил газете The Sun, что королева вызвала принца во дворец, чтобы объявить ему свое решение. «Это был крайне тяжелый момент для них обоих. Его репутация разбилась вдребезги. Вряд ли он сможет когда-нибудь вернуться к исполнению королевских обязанностей», — приводит издание его слова.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что после истерики принца Гарри и лжи принца Эндрю, королева, как полагают эксперты, уже не в состоянии держать семью под контролем.

Читайте также текст полного интервью, которое принц Эндрю дал Би-би-си.

Читайте также: Королева Елизавета и принц Филипп отмечают 72-летие со дня своей свадьбы порознь.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter