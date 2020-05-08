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Украина отмечает День памяти и примирения: что важно знать об этой дате
8 мая Украина отмечает День памяти и примирения. Этот дата посвящена всем жертвам Второй мировой войны, а символом памятного дня стали красно-черные маки.
В Украине на плакатах к 8 мая часто можно встретить «мак памяти» — особый символ, разработанный харьковским дизайнером Сергеем Мишакиным по инициативе Украинского института национальной памяти.
Такой же «мак памяти» можно видеть у премьер-министра Дениса Шмыгаля, который призвал почтить память всех, кто отдал жизнь за мир в Украине.
По замыслу художника, цветы мака напоминают о пролитой крови, о пулевых ранах.
Дата отмечания Дня памяти и примирения приурочена к годовщине капитуляции нацистской Германии. Украина присоединилась к европейской традиции в 2014 году, с 2015-го новая памятная дата официально закреплена в календаре указом президента.
8 мая принято возлагать венки и цветы к мемориалам Второй мировой войны и памятникам героев, посещать «военные аллеи» на кладбище. В этом году в связи с карантином ни открытых официальных, ни уличных массовых мероприятий не будет. В Киеве власти города предложили поздравить ветеранов по телефону. Историями о родственниках, переживших Вторую мировую войну, можно поделиться в социальных сетях.
Напомним, в Украинском институте национальной памяти подготовили проект «Война и миф», разрушающий распространенные советские мифы о Второй мировой. Также опубликовано видео в память о жертвах войны 1939−1945 годов.
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