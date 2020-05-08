Меган Маркл и принц Гарри проживают в доме друга Опры Уинфри (фото)

Мир

Переселившиеся в Калифорнию британский принц Гарри и его жена Меган Маркл подыскивают себе постоянное жилище в округе Лос-Анджелеса. А пока что, как стало известно изданию Daily Mail, семейство временно проживает в роскошном особняке в Беверли-хиллз стоимостью 18 миллионов долларов, который принадлежит голливудскому продюсеру, актеру и сценаристу Тайлеру Перри.

Основатель киностудии Tyler Perry Studios в 2011 году был признан журналом Forbes самым богатым мужчиной в сфере массовых развлечений, с годовым доходом в размере 130 миллионов долларов.

50-летний Тайлер — близкий друг и кум телеведущей-миллиардерши Опры Уинфри. Именно она познакомила Перри с Меган и Гарри. Опра была в числе гостей, приглашенных на свадьбу герцога и герцогини Сассекских в мае 2018 года — хотя на тот момент была едва знакома с женихом и невестой. Как отметила тогда пресса, со стороны невесты, желавшей заручиться дружбой знаменитостей, это был расчетливый ход.

В точности неизвестно, платят ли Меган и Гарри за аренду особняка или живут там бесплатно в качестве гостей. В доме. Построенном в тосканском стиле, имеется восемь спален, 12 санузлов. Дом расположен на охраняемой закрытой территории.

Меган и Гарри

Тайлер Перри и Опра Уинфри

Именно в этом доме Гарри и Меган отпраздновали 6 мая первый день рождения своего сына Арчи.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл показала видео со своим сыном Арчи в честь дня его рождения.



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