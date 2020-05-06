Меган Маркл и принц Гарри празднуют первый день рождения своего сына Арчи

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Поселившиеся в США Меган Маркл и принц Гарри 6 мая празднуют первый день рождения своего сына Арчи Харрисона Маунтбеттен-Виндзора, который родился в Лондоне год назад. Изначально они планировали устроить пышную вечеринку, пригласив на нее своих приятелей-знаменитостей, заодно отметив и новоселье. Однако из-за карантина, продленного в Лос-Анджелесе до 15 мая, от этих планов пришлось отказаться. Праздник пройдет без гостей. Меган и Гарри проживают сейчас на западе округа Лос-Анджелес — в Малибу.

Как пишут британские СМИ, Маркл, которая любит готовить, собиралась собственноручно приготовить торт, подходящий для годовалого ребенка — без добавления сахара и из органических продуктов. Возможно, это будет торт из авокадо.

Инсайдер также сообщил изданию Express, что 38-летняя Меган и 35-летний Гарри впервые за долгое время пообщаются по видеосвязи со своими родственниками — принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, несмотря на прохладные отношения с ними. Они хотят, чтобы Арчи, занимающий седьмое место в очереди на престол, увидел своих двоюродных сестру и братьев — принцессу Шарлотту (которой 2 мая исполнилось пять лет), шестилетнего принца Джорджа и двухлетнего принца Луи. К беседе на платформе Zoom присоединятся также королева Елизавета, принц Чарльз и другие члены королевской семьи.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что принц Гарри пожаловался друзьям, что его жизнь «перевернулась вверх тормашками».

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